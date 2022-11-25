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2022年11月25日星期五
港聞二
中大生畢業禮抗議校政 保安包圍 校方報警 指學生行為或釀公共秩序風險
海難死因研訊駁回 官：再掘細節不符公眾利益
海事處稱加強船長考核 家屬：佢都知有問題，𠵱家先改
國安案英籍大狀有先例 梁美芬：解釋不清或釋法
壹傳媒違契案再押後下月判刑 辯方求情：力高佔用為方便非為利
耳障纏訟妻中風 黃偉強求情稱重度抑鬱
C朗破天荒5屆決賽周建功 爭議12碼打破僵局 領葡軍挫加納響頭炮
韓國鬥烏拉圭互交白卷 世盃三度交鋒首不敗
安保路倒戈奠勝 瑞士首擊險勝喀麥隆
採訪手記：異地採訪與時間競賽 時差成最大考驗
卡塔爾現場：天幕下泛舟運河 卡塔爾商場如置身澳門威尼斯人
今日世盃賽程
港澳客輪船員減七成 跨境船44剩5 停航3年 工會：招聘迎復航不難 更憂客量不如昔
「諗住做到退休」 31年船員被炒轉職檢測站
找換店旅社遷 中港城信德中心冷清
轉外籍泊韓國 金光飛航3船早離港
陳帆擬選人代 譚志源不爭連任
黃之鋒涉起底開槍警 官關注延誤兩年檢控
工程師藏雷射筆索帶囚4月
前年六四首因疫情禁集會 兩男旺角堵路認集結保釋候判
倘明年不復常 學者料企業續流走 駐港公司4年低 料關防疫
港協簡介國歌區旗指引 王敏超：保障選手出賽
涉毁露宿者家當屈藏毒 8警否認 2024年開審
生意爭執 酒樓東主遭刺背
前議員李啟明離世 明設靈
20米聖誕樹登陸西九
涉網放齟齬散工個人資料 炒散中介被捕
辱罵交警督導員 車房4人控擾秩序
大灣區GBA新聞：深圳推月租參考 南山呎價10元最貴 普遍略低於市價 無約束力
灣區手記：如果你身邊有人是記者 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】追蹤柏傲莊事件 明報獲銅獎 消費權益報道獎「改革後」首頒獎
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【Emily】警員「寫書法學憲法」 摹「國安帖」送月曆
【Emily】去年任「一帶一路」專員 鄭偉源調任駐京辦主任
【Emily】文體旅局政助中招 楊潤雄劉震快測陰
【Emily】城大籌款25億 提早年半達標
今日世盃賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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