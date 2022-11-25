韓國鬥烏拉圭互交白卷 世盃三度交鋒首不敗

孫興慜戴面罩上陣無功而還

烏拉圭隊曾於1990和2010年世盃分組賽，分別以1：0和2：1打敗韓國隊，而12年前的一屆比賽，正是由此役掛帥的「阿蘇」蘇亞雷斯包辦兩個入球，這名35歲老將昨仗伙拍達雲紐尼斯，以及年僅20歲的法根度柏利斯查進襲韓國隊後防，而後者則以戴上保護面罩比賽的孫興慜及羅相浩為翼鋒，為前鋒黃義助提供攻門彈藥。

雙方初段踢來謹慎，需至19分鐘才出現首個攻門。烏軍中場費歷迪高華維迪接應長傳控定後施射高出。韓國及後取得主導權，34分鐘，黃義助接應隊友右路地波傳中，在無人看管情况下第一時間施射高出，其隊友中場黃仁範則在39分鐘命射高出。43分鐘，烏拉圭中堅高甸迎頂角球中柱彈出，令韓國大難不死。

兩軍下半場原班人馬作賽，表現並不突出的孫興慜於56分鐘，被烏軍後衛馬田卡沙利斯從後踢中腳踝致球靴也飛脫，惟這名熱刺球星並無大礙繼續比賽。64分鐘，韓國守將金玫哉右路布防跣倒地上，讓紐尼斯快放直入禁區，卻處理不當令烏軍錯失叩關機會。蘇亞雷斯之後被老拍檔卡雲尼入替，而韓國之後也換入前鋒曹圭成、中場李康仁及孫準浩加強攻力，卻反而在81分鐘出現險象，紐尼斯左路「推大位」起右腳勁射出界。兩軍其後續忘帶射門鞋，終以0：0言和。