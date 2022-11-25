C朗破天荒5屆決賽周建功 爭議12碼打破僵局 領葡軍挫加納響頭炮

這是C朗第5次代表葡軍征戰世盃，為世盃決賽周史上第4個「五朝元老」。同時C朗只要在比賽中取得入球，即會成為史上首個連續征戰5屆世盃決賽周都有「士哥」的球星。雖然C朗早前因接受訪問大肆抨擊曼聯高層及蘭歷克、坦夏格等新舊領隊而被曼聯解約，復因上季英超曼聯0：1不敵愛華頓一役中因怒扔球迷手機，遭英足總判罰停賽2場，但該葡軍隊長回歸國家隊後，開賽僅9分鐘已覓得入球良機，惟他接應貝拿度施華直線單刀之際，被出迎的加納門將阿提斯基快一步封出其攻門。3分鐘後，C朗禁區內的頭槌攻門又告斜出。

般奴費南迪斯兩助攻

得勢不饒人的葡萄牙，其後雖有般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯等攻兵連番發炮，但未能攻破加納緊密的5人防線。早段接連錯失2次先開紀錄的黃金機會C朗，30分鐘曾在禁區內轉身快射得手，不過被球證判罰犯規在先。半場錄得70%控球率兼有7次射門的葡萄牙，未能攻破0射門、全軍退守的加納，雙方上半場互交白卷。

換邊後加納曾一改上半場的保守踢法，以快速突擊威脅葡軍防線，當中效力荷甲球會阿積士的中場古度斯54分鐘曾引球推進至禁區頂突施冷箭僅僅斜出。至64分鐘，比賽出現轉捩點，當時加納守將穆罕默德沙利素禁區內解圍時疑似與C朗有接觸，C朗倒地後球證直指12碼點。博得極刑的C朗一射中鵠，助葡萄牙打破僵局，而C朗亦憑此入球成為首名5屆世盃決賽周皆有入球的歷史第一人，加上中場般奴費南迪斯在78和80分鐘，助攻祖奧菲歷斯及拉菲爾利亞奧，令葡萄牙以3：2挫於73和89分鐘破門的加納。

C朗於今屆世盃首次登場，固然有不少身穿這名37歲球王的葡萄牙隊球衣球迷入場支持偶像。本報記者現場所見，不乏C朗球迷帶同偶像肖像的大型橫額，又紛紛模仿其招牌入球動作。當C朗射入12碼後，場內「Siu」聲更此起彼落。

曼聯球衣欠奉 加納擁躉聲勢浩大

C朗日前與曼聯分道揚鑣後，現場不但未見有球迷身穿印有C朗名字的曼聯球衣，記者還發現有一名穿上曼聯風褸的球迷，被身穿葡萄牙球衣球迷指着「紅魔」隊徽，然後說「No」。

另邊廂，對手加納的現場球迷人數與聲勢，其實並不比在場的C朗球迷為弱。記者乘地鐵前往球場時，沿途一直聽到不少球迷揮動加納國旗載歌載舞，甚至開賽後仍有大批未有門票的加納球迷留連場外，於世盃大力神盃的大型雕塑下繼續狂歡。

至於比賽場地的974球場，以卡塔爾的國際區號命名，特色為以貨櫃堆砌而成，場內各種房間或廁所都在貨櫃內，而入夜後球場會亮燈，外型搶眼吸引不少球迷「打卡」。不過未知是否貨櫃組成原故，當場內球迷大力踏地打氣時，回音似較其他球場更為響亮。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊