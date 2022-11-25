港協簡介國歌區旗指引 王敏超：保障選手出賽

香港欖球總會行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）昨有出席簡介會，他認為指引實用且合理，不相信會對運動員構成壓力，認為運動員明白及尊重國歌的重要。

稱再發生受「審查」 對運動員更不公

王敏超在簡介會後會見傳媒，被問到發出指引前曾否諮詢運動員的意見，王未有正面回應，但稱這做法是為了保障運動員，表示如再有類似情况出現，「可能整個sports（運動）或者成隊將來都會受到censor（審查），或者政府嘅資助都會抽走，咁樣長遠計咪仲對啲運動員唔公平」。他稱現時做好所有事情，讓他們將來可以繼續出賽。王敏超回覆本報查詢時未正面回應球隊會如何被「審查」。

文體旅局稱事關尊重國歌 非政治掛鈎

被問到發出指引是否將政治帶入體育，王敏超說一直保持體育及政治不掛鈎，但稱早前播錯國歌等事件違反「大原則」；文化體育及旅遊局署理體育專員鄭青雲表示，不認為指引是政治掛鈎，稱「這是關乎國歌及區旗有否得到尊重的問題」。

「倘領隊教練不在場 運動員須負責」

至於責任誰屬，鄭青雲表示現時是將責任放在體育總會上，稱根據新指引，領隊及教練多了責任，但他希望在實際情况下運動員都可以提高警惕。被問到如果運動員在儀式舉行期間，與領隊有一定距離，無法看見領隊示意，王敏超回覆本報查詢時說，視乎當時有誰在現場，當團長、領隊、教練均不在現場，「隊長」亦須帶領隊員示意反對錯誤並離場。他承認在此情况下，運動員亦須負責，但強調不願懲罰運動員。

王敏超又表示，會上不少人關注指引實際執行的問題，他舉例，有人問如果參賽者是小童，屆時未有意識離場，責任誰屬；如港協暨奧委會提供的區旗數量不足，可怎處理；或隊員持區旗時不慎反轉，是否亦有問題等。王敏超表示有部分細節需再考慮，會盡快再推出更新指引，回應屬會疑慮。