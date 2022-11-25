港聞

港聞二

倘明年不復常 學者料企業續流走 駐港公司4年低 料關防疫

【明報專訊】政府統計處及投資推廣署昨公布最新調查顯示，今年共8978間境外企業駐港公司，按年減少71間，是4年來首次跌破9000間；而以香港為地區總部的駐港公司亦連跌3年減至1411間。有學者認為駐港公司減少與過去數年本港嚴苛防疫政策有關，來年公司的增減取決於政府防疫政策，若不放寬至「0+0」或全面復常，料駐港公司將進一步減少。

調查結果顯示，今年共8978間駐港公司，是2019年以來最少；總就業人數連跌3年至今年46.8萬，按年少5000人，是2018年以來最低。若以母公司所在國家或地區劃分，中國內地居榜首，共2114間駐港公司，佔23.5%，按年增34間；其次是日本（1388間）及美國（1258間），美國駐港企業按年減少9間，日本維持不變（見表）。數據顯示，美國駐港公司連跌5年，今年已較2018年減少93間。

港設總部企業連跌3年

60%受訪公司表示未來3年內在本港的業務計劃不變，13%表示會擴充在香港的業務，3%稱會將在港業務逐步終止或遷離香港，餘下16%及8%分別表示「未肯定」及「沒有意見」。

六成公司計劃不變 3%擬離港

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，駐港公司減少與過去數年本港嚴苛的防疫政策有關，檢疫及強檢措施對公司運作屬不穩定因素，帶來額外成本；而疫情改變不少公司工作模式，改為在家工作或遙距會議，未必需要安排員工駐港。

李認為來年駐港公司的增減取決於政府採取的防疫政策及態度是否果斷，若明年仍不放寬至「0+0」或全面復常，面對不少國家或地區已復常，相信駐港公司將進一步減少或流失到其他地方。至於美國駐港公司減少，李相信與中美角力的政治因素有關。

中華總商會永遠榮譽會長、民建聯立法會議員陳仲尼相信駐港公司減少，除了與本港防疫政策有關，亦因為外資公司在《港區國安法》實施後對香港有疑慮及誤解。他認為政府應加強對外國解說，「要安定他們的信心」，令他們明白一國兩制沒改變；而本港是進入內地或大灣區的跳板，充滿機遇。他冀政府能盡快放寬防疫政策至全面復常。

中小企聯會：未通關內地失「踏腳石」角色

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為駐港公司會否再減少視乎防疫政策及何時與內地通關，不少外資企業在本港設總部，「借香港為踏腳石做內地生意」，未能通關會減低本港對外資公司的吸引力。

相關字詞﹕政府統計處 新冠疫情 駐港公司

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