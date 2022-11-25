港聞

港聞二

陳帆擬選人代 譚志源不爭連任

【明報專訊】港區人代換屆選舉昨為第二日報名，據悉前運房局長陳帆有意參選，其前政治助理符傳富昨手持有陳帆簽名的委託書，現身人代選舉辦公室，為陳領取參選表格。本報向陳帆及符傳富查詢，至截稿前無回覆。與此同時，另一名前局長、港區人代譚志源及港區人代王庭聰向傳媒證實，經「再三考慮」不爭取連任，並說在不同崗位為國家及香港服務。

李家超競選辦副主任 楊德斌參選

除了陳帆，曾任特首李家超競選辦副主任的政府前資訊科技總監楊德斌、九龍社團聯會理事長徐莉、曾參選批發及零售界的中國石化供應鏈總監林至頴、萬希泉鐘錶創辦人沈慧林、香港美術家協會主席林天行、元朗區議會主席沈豪傑、爭取連任人代的立法會議員陳曼琪、林順潮，以及「轉跑道」的全國政協、民建聯議員黃英豪，昨日分別現身或透過代表領取參選表格。首次參選的林天行稱未收到足夠提名，亦無得到中聯辦「祝福」。

陳帆任內兼顧運輸及房屋兩個範疇，運輸方面，他先後面對高鐵、沙中線等爭議，任內公屋輪候時間亦錄新高，據悉前特首林鄭月娥曾私下讚賞曾是港大辯論隊陳帆的口才。陳帆今年9月曾出席義工發展局活動，當時他向傳媒說，退休兩個月需沉澱，並會因應社會需要繼續「發光發熱」。

政制及內地事務局前局長譚志源則是2017年林鄭上台後離開政府，同年參選人代，獲前特首曾蔭權及前政務司長唐英年提名。他翌年加入馬會，擔任公司事務執行總監。

人大選舉本月30日截止交表，下月15日選舉，選出36名港區人代。

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