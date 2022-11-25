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港聞二

轉外籍泊韓國 金光飛航3船早離港

【明報專訊】港澳客船停航近3年，本地船公司「金光飛航」有3艘客船現時身處韓國及克羅地亞，其中一艘已改名及船舶國籍。「Jetfoil 噴射船保育關注組」相信轉籍客船經已售出，又稱另一公司「噴射飛航」亦在疫後將退役閒置船送至船廠解體，擔心將有更多船「被劏」或出售。

有挪威船中介公司去年10月在facebook發文，稱有兩艘香港雙體船可供出售，附圖為金光飛航客船。船舶追蹤網站Marine Traffic顯示，金光飛航的客船「金光綜藝館」及「金光籃球」分別在5月及7月離港，至8月及9月相繼抵達韓國釜山後，至今未見離開。另一艘原名為「嘉德勒廣場」的水翼船則身處克羅地亞，已更改船舶國籍為克羅地亞及將船改名「KRILO」。

工會料公司僅未為船續牌

關注組憂劏船陸續有來

海事處透露目前僅餘5艘跨境船持高速船證明書，包括非行走港澳航線的船。香港海員工會主席張世添認為，船需定期保養檢驗才可維持證明書有效，開支不少，估計公司只是暫時未有為船續牌，有需要可重新檢驗及復航。

「Jetfoil 噴射船保育關注組」成員Anderson不感樂觀，認為如活躍的船轉為閒置，原已退役、具歷史意義的船或更大可能「被劏」。他舉例，世界首隻Jetfoil噴射水翼船、波音公司開發的「水星」2020年10月被拖至船廠，幸社會關注才得以保留，惟與之同款的多款退役船已被解體，擔心「被劏」或出售的船陸續有來。

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