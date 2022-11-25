「諗住做到退休」 31年船員被炒轉職檢測站

因公澳門結識妻 疫下見面靠視像

現年54歲的黃先生1990年代入職噴射飛航，笑言正因往來港澳繁頻，在澳門認識妻子，「兩邊住，（船程）都係個零鐘，好似啲人住得遠搭巴士咋嘛」。新冠襲來，夫婦之間的距離由一程船，突然加上兩周酒店隔離，至近日才縮短至5天隔離。他稱妻子患病不便接種疫苗，不敢讓她來港，自己亦要工作，「都無計，要搵食」。分隔兩地近3年，兩人依賴視像會面，他稱如免檢疫、又或疫情進一步放緩才有望相會，「最想可以一家人一齊食飯」。

嘆資深者「裁晒」 服務員200變30

黃先生被炒前為客艙服務高級經理，月薪逾3萬。他稱公司在停航之初安排分批上班，「（大家）諗住好似『沙士』咁，幾個月、半年」。至2021年公司見復航機會渺茫，終大幅裁員，各職系「20年以上（年資）多數裁晒，人工高嘛」、「200個服務員裁剩30個」，部分同事因賠償問題與公司不歡而散，但他稱理解公司經營困難，「每個月都蝕住」，堅持一年才裁員「都算有人情味」。他表示，不少同事轉職保安、外賣員等「炒散」，自己則在檢測中心工作，「都無辦法，做慣咗船，無其他技能」。

料最興旺時光難再 仍盼通關

黃先生憶述，曾在船上服務「賭王」何鴻燊，形容他對船上人員客氣，但不會吃船上食物，往往有專人帶湯讓他在船上飲。2003年自由行開放、內地旅客增加，「可能有啲內陸省份（來港），真係貼住個窗睇海，好好奇，好興奮」，行業迎最興旺時期，「最旺嗰陣10分鐘幾隻船泊岸，密過巴士」、「年年加人工4%至5%，又出花紅」。不過2018年高鐵及港珠澳大橋相繼開通，加上2019年社運，跨境客船生意受影響，他估計即使通關，客量亦無法與昔日高峰相比，但始終期望及早復航，否則「啲人習慣咗（搭車）就唔會返嚟」。