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港澳客輪船員減七成 跨境船44剩5 停航3年 工會：招聘迎復航不難 更憂客量不如昔

【明報專訊】澳門跟隨內地放寬入境隔離至「5+3」，澳門行政長官賀一誠早前表示本港每日有逾5000宗新冠確診，全面通關會為澳門帶來壓力。本港往來港澳的客輪服務自2020年初暫停，海事處回覆本報查詢時稱，港澳客輪船員人數由2019年的955，大減七成至上月的258，合資格跨境高速船由44艘減至5艘，已分階段撥2.4億元支援業界。民建聯立法會議員陳恆鑌稱，船員流失嚴重，唯有及早通關可解，期望政府設立「復業基金」支援業界重新起動。

明報記者 梁敏琪

海事處表示，明白疫情嚴重影響業界及從業員生計，自2020年起透過「防疫抗疫基金」分5輪向每艘合資格跨境渡輪提供共300萬元非實報實銷津貼，至今合共2億3850萬元，亦推出復修課程，避免船員因證書失效而流失。

海處：已撥2.4億元 噴射飛航：望通關

噴射飛航回覆查詢時稱，公司面對前所未有的營運挑戰及財政壓力，有管控成本及精簡架構，需要把資源投放於船保養及翻修、按法規維護安全管理系統及續辦認證，另為海員安排培訓及評核，重申期望中港澳早日落實通關安排。金光飛航至截稿前未回覆。

海事處數據顯示，往來港澳客輪船員在疫前的2019年有955人，至今年10月餘258人，減少73%。流失的包括專業船員，領有「內河航行證明書」的甲板部、輪機部船員減少六至七成，分別餘109及56人（見圖）。由於往來港澳兩地的客輪屬高速船，高級船員須持每兩年續期的「類型級別證書」，證書要求船員至少有5個月在船上擔任相應職務，惟在停航下難以符合要求。海事處稱已因應情况制訂復修課程及考試，以臨時延續證書，在復航前須在海事處監察下做試航培訓和測試。截至上月，有165人完成復修課程，較2019年有481人持有操作內河航行高速船的相關證書，減少65%。

船方面，持有效香港高速船安全證明書的跨境船（包括並非往來港澳的船），亦由2019年的44艘減至上月5艘。

港澳客輪服務主要由噴射飛航及金光客運營運，前者所屬的信德中旅船務管理有限公司在「保就業」計劃中，承諾2020年9至11月聘請1021名受薪僱員，獲工資補貼2686萬元；至2022年5月，承諾受薪僱員減近七成至346人，獲工資補貼276萬元。金光客運則未見申請「保就業」計劃。

香港海員工會主席張世添稱，有部分船員轉職本地遊艇等，相信復航後重新招聘、出海考核以續牌及為船檢驗均問題不大，反而擔心客量需求不如往日。海港運輸業總工會主席蘇栢燦表示，轉行的船員、服務員「做慣咗就未必會返（跨境渡輪）」、「要請番人都唔係即刻埋位」，預計復航初期只有一小時一班船，建議政府津貼船員修讀船務課程，助保持船務知識，亦避免轉行。

資助「已燒晒」 議員倡設復業基金

陳恆鑌稱除非「逆向隔離」有進展，可「成批人搭船過去」，否則勉強重開碼頭開支更大。他形容行業冰封3年，過往資助杯水車薪，「其實都已經燒晒，唔通關都係冇得搞」，建議政府加緊商討通關，並設立「復業基金」，支援行業在復航後重新聘請船員及修船。

賀一誠上周稱目前每天約有150人從香港到澳門，如要回復毋須隔離，需視乎香港疫情變化。本港海事處稱粵港澳政府保持緊密聯繫，以期疫情受控時，跨境渡輪客運可有序復運，如有關於恢復跨境海路口岸通關的最新發展，會聯繫業界做準備。

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