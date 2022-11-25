耳障纏訟妻中風 黃偉強求情稱重度抑鬱

壹週刊同事讚模範員工 早前做心臟手術

黃佩琪表示，年屆耳順之年的黃偉強昨天61歲生日，於基層家庭成長，因有聽障，他比其他人多花幾倍的心力和時間讀書，努力完成工商管理文憑等課程，彌補先天不足；黃偉強向來循規蹈矩、敬業樂業，親友和同事在求情信內流露對他的關切之情，稱讚他為人克儉勤勞，工作毫無怨言。

此外，黃偉強的健康情况欠佳，他早前做心臟手術，有惡化風險，需密切監察，亦做過手術植入人工耳蝸，聽力只得27%。加上妻子曾經中風入院，他就本案被捕，飽受煎熬和壓力，導致他出現重度抑鬱和焦慮症狀，要接受精神治療。黃佩琪引述案例稱，聾人被判囚將面對極大困難且難以適應，法庭就被告身體缺陷可酌情判處緩刑。

黃佩琪續指，黃偉強在公司無決策權、財政權和管理權，他作為員工只是按上司指示和律師意見行事，道德罪責較低，他在本案亦無個人得益。黃佩琪望法庭考慮黃偉強個別角色、罪責和健康，從寬判處非監禁式刑罰。