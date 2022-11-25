壹傳媒違契案再押後下月判刑 辯方求情：力高佔用為方便非為利

陳官昨日指出，本案量刑考慮3點，包括蘋果日報印刷和力高的得益，科技園損失多少；被告有否破壞誠信；根據《公司條例》就裁定被告犯可公訴罪行成立後，法庭禁止被告擔任公司董事多久，而區院頒布「取消資格令」最長為10年。

代表首被告黎智英的資深大律師陳政龍回應，蘋果印刷在涉案時段收取力高約119萬元租金，力高毋須以約338萬元租用乙級寫字樓，省卻租金支出；科技園的損失則是未能採取要求蘋果印刷糾正違規的程序，但無法量化成金額。

稱違合約責任 不屬刑事下違誠信

陳政龍續說，黎不屬於刑事罪行下違反誠信，他只是違反合約責任；至於「取消資格令」，黎已年屆74歲，相信無甚機會管理業務；縱然黎違約達20年，但案件不算嚴重，力高僅佔處所細小面積、約0.16%，用地大致符合報業出版用途，涉案人士未必意識到干犯刑事法；犯案手法不精密，租金亦在年報公開。

黎「一封求情信都無」 官問原因

陳在求情時又引述黎智英的背景，稱黎智英在廣東念小學，無受過高等教育，1960年代來港在手套工廠打工；其後成立佐丹奴時裝品牌，再轉為經營傳媒生意，創辦《壹週刊》和《蘋果日報》。他說，撇除近年爭議，暢銷的《蘋果日報》具重要地位，以創新方式採用動畫報道新聞，黎可謂典型白手興家及有毅力的創業家。陳官又問，相比起黃偉強有十多封求情信，黎「一封求情信都無，有無特別原因？無需要？」陳政龍表示同意。

稱準備判辭需時 問黎缺席判刑可行否

另外，陳官甫開庭表示，本案雖然不屬國安法案件，但受社會關注，故需時準備判辭。黎智英就「8．18流水式集會」案上訴及涉串謀勾結外國勢力《蘋果日報》案，將緊接於下周在上訴庭和高院審理；陳官指時間緊迫，亦不欲騷擾上級法庭案件，提到「特事特辦」，問及在黎缺席下判刑是否可行，最終因黎希望親身聽取判刑，決定押後。

兩被告為黎智英和黃偉強，分別被控兩項及一項欺詐罪，控罪指兩人分別於1998至2020年間，向香港科技園公司隱瞞，非按照租契協議使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，上月被判罪成。

【案件編號：DCCC349/21】