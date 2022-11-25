國安案英籍大狀有先例 梁美芬：解釋不清或釋法

李義曾持英護照 司法機構：僅首席法官具國籍要求

本報得悉，國安法首宗案件中代表被告唐英傑的資深大律師郭兆銘（Clive Grossman），本身是英國出生及持英國護照。而今日有份審理上訴案的終院常任法官李義，據悉，至少在《港區國安法》生效前，本身也持英國護照。司法機構回覆本報，法官國籍屬個人私隱，司法機構不宜披露；現時所有實任全職法官及司法人員均為香港永久居民。司法機構又稱，《基本法》規定終院及高院首席法官應由無外國居留權的中國公民擔任，並沒有對其他法官及司法人員的國籍訂明要求。

基本法委員會委員梁美芬昨日在立法會向傳媒表示，不評論個別案件，但外籍律師維護的主權及安全屬另一國家，尤其所在國家可能涉案，很大可能有利益衝突，反問在此情况下，「到底向邊一度（國家）忠誠呢？」她說，若解釋及執行上不清晰，不排除人大有可能釋法，並不點名指黎智英案複雜，根據國安法，有可能由中央駐港國安公署行使管轄權。

梁暗指黎智英案複雜 公署可用管轄權

人大常委譚耀宗接受本報查詢時說，維護國家安全是一國兩制原則問題，從立法原意上，外國律師不應參與涉外國勢力的國安法案件，而且國安法是大陸法系內容，外國律師「根本不了解」。至於人大釋法機率有多大，他說若出現違背國安法立法原意的情况，人大常委會有權、也要考慮釋法糾正，「如果香港法院無法糾正，就通過人大釋法解決」。

譚耀宗稱今次「外國飛來」 效忠問題更明顯

至於也曾有國安案辯方律師持外國國籍，譚耀宗說分別是今次是「外國飛過來」，而非本地執業，雖然兩者都有效忠問題，但今次更明顯。

翻查資料，已立國安法多年的澳門，在2019年通過修訂《司法組織綱要法》，規定參與國安案件的法官及檢察官須為中國籍公民，但無明文限制辯護律師之國籍。