【Emily】追蹤柏傲莊事件 明報獲銅獎 消費權益報道獎「改革後」首頒獎

新世界、港鐵嘅大圍柏傲莊III上年7月爆出因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」而須拆卸重建，引起社會極度關注，本報記者亦多次追蹤事件來龍去脈，寫成系列報道。

以往與記協攝記協合辦 去年暫停

消費報道獎過去由消委會聯同香港記者協會、香港攝影記者協會合辦，不過上年11月，消委會以全面檢視活動為由宣布暫停活動，至今年2月宣布復辦。時任消委會主席嘅律政司長林定國當時解釋，無同其他機構合辦，唔涉及政治因素。

現任消委會主席陳錦榮致辭話，今次報道獎係「改革之後嘅第一次頒獎禮」，形容係「別具意義」，例如今屆新增「最佳倡議消費權益之社交平台」項目，頒獎畀喺社交媒體運用消委會資訊推廣消費權益嘅網上平台，又喺「新聞攝影獎」及「大專院校新聞獎」引入公眾投票等。陳又提到，今屆報道獎有40間新聞機構、社交平台及大專院校提交311份作品參賽，打破歷年參賽作品紀錄，最終頒發咗7個金獎、7個銀獎、8個銅獎、6個優異獎等。