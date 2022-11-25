港聞

港聞二

灣區手記：如果你身邊有人是記者 ／文：尚東美

【明報專訊】11月8日是中國記者節，看到網上不少相關文章報道，半開玩笑地對同事說「節日快樂」，然後不忘補充一句「但記得今天還是要準時交稿」。沒錯，這一行就是沒日沒夜沒節沒假沒親沒朋的職業，當你在睡覺，我們工作，當你在工作，我們睡覺或者還在工作；當你們放假，我們上班，當你們上班，我們放假或者還在上班；當內地討論「996工作制」（朝9晚9一星期返6天），我們有需要的話，「00247」又如何。

是的，為了工作，我們會錯過朋友聚會，錯過與家人相伴的時間，錯過人生很多重要的事；我們的錯過，只是為了讓你們不錯過更多重要的事。記得在香港時，上司每晚8時多總會收到電話，是兒子打來話家常，因為他每晚下班回家，年幼的兒子已入睡。很多有子女的同事，難得放假也盡量安排親子活動，因為孩子成長是那麼一瞬間的一去不返。

記者的父母也較辛苦，晚飯多數不能一起吃，但總會留下一碗湯，要麼留下紙條叫你翻熱，要麼從牀上爬起為你翻熱。廣州是飲湯的城市，但來到廣州總飲不到親切的湯，縱使材料一樣，卻就是有那麼一點點不一樣。父母會關心你的身體飲食，也關心你的情感生活，如果有一晚你提早在家，專心拿着電話打字，想必他們會猜想你是跟追求對象約會，但其實你是跟採訪對象約訪問……

做記者的朋友也要有比較高的情商，遲到是等閒事，臨時放飛機也不新奇；做記者的男女朋友要有更高的情商，因為你買了兩張戲飛，可能總是一個人看開場；但請相信只要可以的話，他/她是不會想你多等一秒的。

如果你身邊有人是記者，消息資訊會比較靈通；如果你身邊有人是記者，會體會什麼是神龍見首不見尾。如果你是記者，也請記得你的犧牲是為了做一個「記客觀事實者」，而不是「舞文弄墨客」，那叫作者。

文：尚東美

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