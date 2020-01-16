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大灣區GBA新聞：深圳推月租參考 南山呎價10元最貴 普遍略低於市價 無約束力

【明報專訊】繼去年推出官方二手樓參考價，深圳市房地產和城市建設發展研究中心上月亦發布《深圳市2022年度房屋租賃參考價格》，市民可通過租賃參考價格查詢平台，查詢市內各區住屋的官方參考租金水平。根據平台，深圳市以南山區租金最高，商品住房（即私人樓盤）每平方米參考月租為109元（人民幣，下同，即每平方呎10.1元）。不過，官方參考價普遍比市面租金水平略低，且無法律約束力，最終租金還是由市場供需及租賃雙方決定。

今次發布的租賃參考價格涵蓋深圳10個行政區範圍，包含4319個小區、2042個城中村私宅、4500個產業園區配套宿舍區及6702個產業園區的參考租金，其中小區再細分為商品住房、商務公寓及統建樓（由深圳本地村委在村中集體土地上興建的小區樓盤）3類住宅。

福田羅湖更低 私樓每呎10元有找

深圳市房地產和城市建設發展研究中心表示，房屋租賃參考價格以深圳各類房屋近一年租賃市場交易數據為基礎，按照《房地產估價規範》等要求，綜合運用地理資訊、大數據分析等評估手法，得出結果。上述數據已上載深圳市房屋租賃參考價格查詢平台，除了查詢小區、城中村私宅、產業園區配套宿舍及產業園區4類，還可細分至區內不同街頭，甚至是各樓盤低層、高層及低密度區域的參考價。

從小區價格看，租賃參考價排名前三是南山、福田、羅湖，商品住房的每月每平方米參考價分別為109、98及80元（即約每呎10.1、9.1及7.4元），其餘7區參考價均低於70元；至於商務公寓，南山、福田和羅湖的租賃參考價分別為154、144和105元（見圖）。

平台數據顯示，南山作為深圳參考租金最高的地區，區內高於平均租金水平的樓盤多集中在靠近深圳灣口岸的粵海街道。從樓盤高層單位看，該區參考租金最高是粵海街道的深圳灣1號廣場，每平方米月租參考價280元（見表）。這樓盤是深圳知名豪宅，戶型以逾4000呎單位為主，高層可遠眺深圳灣及香港。

學者：引導市場價格走向指標

如果以內地房地產中介平台「諸葛找房數據研究中心」的租金數據比較，以10月初水平為準，南山區平均月租為每平方米123.59元，福田是112.01元，羅湖是85.55元，均比租賃參考價略高。事實上，官方所訂租金只屬參考，無法律約束力，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也指出，參考價是引導市場價格走向及預期的指標。深圳市房地產和城市建設發展研究中心亦強調，個別區域由於短期租賃市場波動等原因，參考價格與市場租金可能有一定差異，最終租金仍是由租賃雙方協商議定。

明報記者

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