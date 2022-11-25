涉網放齟齬散工個人資料 炒散中介被捕

公署調查顯示，事主是兼職工作者，被捕男子則從事臨時僱員中介服務，事發前被捕男子向事主提供不同食肆的臨時工作。事主與被捕男子上月就發放薪金及工作編配事宜出現糾紛。其後有人透過即時通訊軟件向他人發布事主個人資料，並備註稱將永不錄用事主。案中被披露的個人資料包括事主中英文姓名、手提電話號碼，以及一張略去部分內容的身分證副本，從中可看到事主中英文姓名、身分證號碼、性別及照片等。公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者最高可罰100萬元及監禁5年。

據了解，被捕人為「炒散蛇頭」阿良。他早前為半島酒店聘請「炒散」員工，事主早前因工作了一天「炒散」，半個月來未出糧，向阿良追討，阿良透過WhatsApp回應「22、23半島BQ」，事主誤以為是出糧日期並回應OK，原來對方要求事主該兩天必須「炒散」工作一天，否則永不錄用。阿良以粗口辱罵，並在網上公開事主身分證，稱他「甩更」。事主向警方、私隱署報案，並向傳媒公開事件，酒店事後終止和阿良合作。