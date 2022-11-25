前議員李啟明離世 明設靈

享壽85 勞聯創會成員

李啟明屬資深工運老將，1969年加入香港倉庫運輸物流員工協會，1981起擔任理事，1989至1995年任主席，2004年起出任會務顧問。他在1984年有份創辦勞聯，先後出任秘書長及主席。

李啟明1985年起擔任基本法諮詢委員會副主任，1994年起出任港事顧問，1995至2000年先後出任立法局勞工界議員、臨時立法會議員及立法會勞工界議員。他曾出任多項公職，包括積金局非執行董事、職業安全健康局主席、臨時最低工資委員會及最低工資委員會委員。

曾任基諮會副主任 回歸前後任議員

勞聯主席、選委會界別立法會議員林振昇接受本報查詢稱，啟明叔退休後仍關心會務及勞工權益，間中會飲茶相聚，近年他「無咩大病」，惟年紀漸大，早前身體突轉差。林又說，啟明叔的家人希望低調處理，故工會上月未即時公布。

林振昇表示，啟明叔是勞聯創會重要成員之一，對推動勞工權益有很大貢獻，也參與基本法諮詢委員會，將勞工界的意見帶入委員會，促使香港回歸後不少勞工保障都能寫入法例，另於推動訂立法定最低工資亦有很大貢獻。