工程師藏雷射筆索帶囚4月

現年26歲被告陸建希被控於2019年10月13日在港鐵黃大仙站E出口外，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即雷射筆，以及保管一包膠索帶，意圖用以損壞他人財產。

裁判官莫子聰裁決時指出，被告稱帶索帶是因要到外婆家中整理電線，而雷射筆是下一個上班日簡報用，官稱整理電線有許多替代品，雷射筆亦可放在下一個工作日穿的衣服裏。被告又稱，戴口罩為遮蓋臉上暗瘡，莫官認為說法牽強，並指戴口罩只會令問題更嚴重。

被告稱不識「五大訴求」口號

官稱刻意隱瞞動機

另外，審訊時曾播放片段見「五大訴求，缺一不可」口號，被告作供時稱，不認識當時的政治口號，莫官指被告明顯是刻意隱瞞動機，他無可能在外出前不知道黃大仙區正發生衝突，故裁定他兩項罪名成立。

裁判官認為案件控罪嚴重，指涉案雷射筆可對人的眼睛造成傷害，考慮案件因控方延誤，酌情扣減一個月刑期，共判囚4個月。

【案件編號：KCCC 2518/21】

（反修例風暴）