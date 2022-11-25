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港聞二

黃之鋒涉起底開槍警 官關注延誤兩年檢控

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒及3人，涉在facebook轉發2019年11月在西灣河開槍警及其家人資料，違反起底禁制令及匿名令，被控藐視法庭，律政司早前向高院作出單方面聆訊，申請把4人的案件交付至高院審理。法官高浩文再次就控方檢控延誤近兩年提出關注，更引述律政司聲稱過去兩年案件繁多，未能解釋延誤的原因。不過，法官考慮案件的嚴重性後，終批出交付許可。

黃等4人被控藐視法庭

官指案件嚴重 批准交付高院

申請人為律政司；擬答辯人為黃之鋒、曾子成、李柏納及王國樑。判辭引述案情指出，黃之鋒於2020年8月16日在facebook轉載連登帖文，內文公開開槍警及其家人的照片，寫有「我哋老豆係殺人犯」，另附有「香港編年史」的連結，載有他們的個人資料。黃之鋒的帖文獲4000多人按下回應，有傳媒報道黃涉違反禁制令後，帖文於翌日被刪除。

4000多人回應 黃帖文翌日刪除

曾子成、李柏納及王國樑亦在facebook發布及轉載帖文，附有開槍警及其家人的照片及個人資料等，曾李二人於2020年6月24日被捕。其中曾子成於2020年6月發布3則帖文，寫上「×街冚家×死全家」、「唔比（畀）開名」等。他警誡下承認發帖，認為匿名令並不合理，故發帖表達不滿。曾子成收到律政司信件，指他違反有關禁令後，已把facebook帳戶及帖文刪去。

李柏納涉同月公開開槍警全名，警誡下稱希望其他人記得開槍事件，才轉載新聞；王國樑則在事發當日轉載開槍警的資料，寫上「唔好傳！千祈唔好傳！」他於2020年1月9日被捕，警誡下稱忘記有否轉發帖文，另李、王兩人均承認為涉案帳戶的持有人。

律政司指過去兩年案件繁多

官指證據足夠應即啟動檢控

判辭續指，警方完成調查至控方申請交付許可，相距約20至28個月不等，法官質疑檢控延誤，並指他在同類案件中已重複提出關注，包括荃灣前區議員岑敖暉、元朗區前區議員何惠彬等被控藐視法庭的案件。

律政司一方承認本案可盡早處理，法官稱，此顯然是委婉的說法，而律政司指過去兩年案件繁多，亦未能解釋延誤的原因，重申案件出現足夠證據，便應啟動檢控程序。

另律政司指出，針對4人的證據強烈，又指有擬答辯人具影響力。法官反駁稱，律政司更應分配資源處理本案，關注延誤或構成濫用程序，亦無法肯定會否對答辯人的抗辯造成阻礙。不過，法官審視本案的證供後，認為律政司或會勝訴，延誤的影響亦可在聆訊時處理，故向律政司批出許可。

【案件編號：HCMP585-587、664/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 黃之鋒 藐視法庭罪 起底 西灣河開槍 反修例事件

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