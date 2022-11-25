海事處稱加強船長考核 家屬：佢都知有問題，𠵱家先改

海事處：明年分段實施

海事處回覆查詢時表示，正制訂加強培訓和評核要求的細節，今年稍後向業界諮詢時會公布詳情，預計將於2023年開始分階段實施。處方表示，不時檢視本地船的各項船隻和人員安全、考核及操作要求，並與業界保持溝通，提升本地船航行安全。

香港海員工會主席張世添早前向本報透露，處方有意要求駕駛與「海泰號」同類的「非動力承托的航行器」（Non-dynamically Supported Craft, Non-DSC）船員考取每兩年續牌的類型級別證書。他說，同意有需要定期評核船員資格，但認為「一刀切」要求大量現職船員完成考核有困難，估計會先要求新入行者考核，再逐步涵蓋現職船員。

工會：一刀切有困難

料先考核新入行者

趙炳全稱，海泰號船長亦有多年經驗，但船長往往「以為自己揸咁多年好熟，一有意外就好大件事」，定期培訓和評核可以提高船長警覺及危機應對能力。跟進事件的沙田區議員周曉嵐質疑是否傳媒關注才加快修訂，曾去信處方要求解釋DSC及Non-DSC船要求有異的原因，「兩種船一樣可以揸得快，點解有唔同？」惟處方僅稱有權作出相應要求，估計處方或擔心影響司法程序，故只含糊應對。

（南丫海難）