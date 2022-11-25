海難死因研訊駁回 官：再掘細節不符公眾利益

家屬：新證供揭系統缺陷

海事人員涉行為失當

申請人為死者家屬梁淑玲、趙炳全和徐志盛，申請獲另外17名家屬支持。趙炳全在庭外表示，仍有更多空間解釋南丫海難的事故原因，奈何法庭認為召開死因研訊理據不足，會與律師商討下一步行動。協助家屬的民主黨立法會前議員涂謹申表示，調查委員會聆訊完結之後，警方仍就驗船和造船等方面調查數年，惟家屬不知當中細節，公眾亦無從知曉。

法官高浩文在判辭開首表示，「事件以慶祝活動開始，卻以悲劇作結（It started as a celebration, but ended in tragedy）」，家屬失去至親後，想找出悲劇的真相是正常之事，南丫海難遇難者家屬亦不例外。海難後經歷調查委員會50日聆訊，以及船長等人的刑事檢控程序，但家屬認為調查不足，希望透過死因庭找出全部真相。

家屬一方提出，有新證供揭示調查委員會未審視的「系統性缺陷」，例如建船時，中介公司表示將於船尾舵機房與油箱房之間的通道安裝水密門，惟財利船廠人員供稱沒有打算裝水密門，兩者說法截然不同。此外，負責年檢的海事處人員，事發前沒有檢查到「消失的水密門」，卻未接受法庭監察，家屬冀死因庭探討海事處人員涉嫌行為失當。

官指委員會已調查船結構

得出死因結論非法被殺

法官考慮案例後表示，公眾利益是召開死因研訊的衡量標準，不過調查委員會報告已表明因各方失誤，船上沒有裝設水密門；如果找到更多證據，或會揭露涉事犯錯的公司和員工身分，問題是發掘進一步細節是否符合公眾利益。法官表示，如果說調查委員會和刑事訴訟已涵蓋死者遇害的情况，說法並無不公平之處，因為調查委員會已觸及船隻設計結構問題，甚至追溯至1994年建船過程，有關證據足以得出死因結論為「非法被殺」。

針對海事處人員應否接受進一步查問，法官稱部分人員曾在調查委員會的聆訊作供，更有人被起訴假證供罪，儘管家屬希望了解哪一名官員須為錯誤負責，調查委員會已指明海事處整個部門犯錯。考慮到調查委員會和刑事起訴程序披露的內容，法官認為找出進一步細節並不符合公眾利益，而家屬沒有提供足夠證據說服法庭批准召開研訊。因此，法官駁回本案申請，但不落任何訟費命令。

【案件編號：HCMP773/22】

（南丫海難）