港聞

港聞一

海難死因研訊駁回 官：再掘細節不符公眾利益

【明報專訊】2012年發生南丫海難，遇難者家屬一直爭取為至親召開死因研訊，但希望再次落空。其中3名家屬入稟高院要求法庭頒令召開研訊，昨遭法官駁回申請。法官表示，明白家屬希望追查親人遇事的每項細節，甚至找出犯錯的個別海事處官員，但從公眾利益出發，不必召開研訊發掘額外細節。家屬對判決非常失望和無奈，形容已經走到「倔頭路」。

家屬：新證供揭系統缺陷

海事人員涉行為失當

申請人為死者家屬梁淑玲、趙炳全和徐志盛，申請獲另外17名家屬支持。趙炳全在庭外表示，仍有更多空間解釋南丫海難的事故原因，奈何法庭認為召開死因研訊理據不足，會與律師商討下一步行動。協助家屬的民主黨立法會前議員涂謹申表示，調查委員會聆訊完結之後，警方仍就驗船和造船等方面調查數年，惟家屬不知當中細節，公眾亦無從知曉。

法官高浩文在判辭開首表示，「事件以慶祝活動開始，卻以悲劇作結（It started as a celebration, but ended in tragedy）」，家屬失去至親後，想找出悲劇的真相是正常之事，南丫海難遇難者家屬亦不例外。海難後經歷調查委員會50日聆訊，以及船長等人的刑事檢控程序，但家屬認為調查不足，希望透過死因庭找出全部真相。

家屬一方提出，有新證供揭示調查委員會未審視的「系統性缺陷」，例如建船時，中介公司表示將於船尾舵機房與油箱房之間的通道安裝水密門，惟財利船廠人員供稱沒有打算裝水密門，兩者說法截然不同。此外，負責年檢的海事處人員，事發前沒有檢查到「消失的水密門」，卻未接受法庭監察，家屬冀死因庭探討海事處人員涉嫌行為失當。

官指委員會已調查船結構

得出死因結論非法被殺

法官考慮案例後表示，公眾利益是召開死因研訊的衡量標準，不過調查委員會報告已表明因各方失誤，船上沒有裝設水密門；如果找到更多證據，或會揭露涉事犯錯的公司和員工身分，問題是發掘進一步細節是否符合公眾利益。法官表示，如果說調查委員會和刑事訴訟已涵蓋死者遇害的情况，說法並無不公平之處，因為調查委員會已觸及船隻設計結構問題，甚至追溯至1994年建船過程，有關證據足以得出死因結論為「非法被殺」。

針對海事處人員應否接受進一步查問，法官稱部分人員曾在調查委員會的聆訊作供，更有人被起訴假證供罪，儘管家屬希望了解哪一名官員須為錯誤負責，調查委員會已指明海事處整個部門犯錯。考慮到調查委員會和刑事起訴程序披露的內容，法官認為找出進一步細節並不符合公眾利益，而家屬沒有提供足夠證據說服法庭批准召開研訊。因此，法官駁回本案申請，但不落任何訟費命令。

【案件編號：HCMP773/22】

（南丫海難）

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 死因研訊 南丫海難

上 / 下一篇新聞

中大生畢業禮抗議校政 保安包圍 校方報警 指學生行為或釀公共秩序風險
中大生畢業禮抗議校政 保安包圍 校方報警 指學生行為或釀公共秩序風險
海事處稱加強船長考核 家屬：佢都知有問題，𠵱家先改
海事處稱加強船長考核 家屬：佢都知有問題，𠵱家先改
國安案英籍大狀有先例 梁美芬：解釋不清或釋法
國安案英籍大狀有先例 梁美芬：解釋不清或釋法
壹傳媒違契案再押後下月判刑 辯方求情：力高佔用為方便非為利
壹傳媒違契案再押後下月判刑 辯方求情：力高佔用為方便非為利
耳障纏訟妻中風 黃偉強求情稱重度抑鬱
耳障纏訟妻中風 黃偉強求情稱重度抑鬱
C朗破天荒5屆決賽周建功 爭議12碼打破僵局 領葡軍挫加納響頭炮
C朗破天荒5屆決賽周建功 爭議12碼打破僵局 領葡軍挫加納響頭炮
韓國鬥烏拉圭互交白卷 世盃三度交鋒首不敗
韓國鬥烏拉圭互交白卷 世盃三度交鋒首不敗
安保路倒戈奠勝 瑞士首擊險勝喀麥隆
安保路倒戈奠勝 瑞士首擊險勝喀麥隆
採訪手記：異地採訪與時間競賽 時差成最大考驗
採訪手記：異地採訪與時間競賽 時差成最大考驗
卡塔爾現場：天幕下泛舟運河 卡塔爾商場如置身澳門威尼斯人
卡塔爾現場：天幕下泛舟運河 卡塔爾商場如置身澳門威尼斯人
今日世盃賽程
今日世盃賽程
港澳客輪船員減七成 跨境船44剩5 停航3年 工會：招聘迎復航不難 更憂客量不如昔
港澳客輪船員減七成 跨境船44剩5 停航3年 工會：招聘迎復航不難 更憂客量不如昔
「諗住做到退休」 31年船員被炒轉職檢測站
「諗住做到退休」 31年船員被炒轉職檢測站
找換店旅社遷 中港城信德中心冷清
找換店旅社遷 中港城信德中心冷清
轉外籍泊韓國 金光飛航3船早離港
轉外籍泊韓國 金光飛航3船早離港
陳帆擬選人代 譚志源不爭連任
陳帆擬選人代 譚志源不爭連任
黃之鋒涉起底開槍警 官關注延誤兩年檢控
黃之鋒涉起底開槍警 官關注延誤兩年檢控
工程師藏雷射筆索帶囚4月
工程師藏雷射筆索帶囚4月
前年六四首因疫情禁集會 兩男旺角堵路認集結保釋候判
前年六四首因疫情禁集會 兩男旺角堵路認集結保釋候判
倘明年不復常 學者料企業續流走 駐港公司4年低 料關防疫
倘明年不復常 學者料企業續流走 駐港公司4年低 料關防疫
港協簡介國歌區旗指引 王敏超：保障選手出賽
港協簡介國歌區旗指引 王敏超：保障選手出賽
涉毁露宿者家當屈藏毒 8警否認 2024年開審
涉毁露宿者家當屈藏毒 8警否認 2024年開審
生意爭執 酒樓東主遭刺背
生意爭執 酒樓東主遭刺背
前議員李啟明離世 明設靈
前議員李啟明離世 明設靈
20米聖誕樹登陸西九
20米聖誕樹登陸西九
涉網放齟齬散工個人資料 炒散中介被捕
涉網放齟齬散工個人資料 炒散中介被捕
辱罵交警督導員 車房4人控擾秩序
辱罵交警督導員 車房4人控擾秩序
大灣區GBA新聞：深圳推月租參考 南山呎價10元最貴 普遍略低於市價 無約束力
大灣區GBA新聞：深圳推月租參考 南山呎價10元最貴 普遍略低於市價 無約束力
灣區手記：如果你身邊有人是記者 ／文：尚東美
灣區手記：如果你身邊有人是記者 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】追蹤柏傲莊事件 明報獲銅獎 消費權益報道獎「改革後」首頒獎
【Emily】追蹤柏傲莊事件 明報獲銅獎 消費權益報道獎「改革後」首頒獎
【Emily】陳南祿出馬 周三港大簽書會
【Emily】陳南祿出馬 周三港大簽書會
【Emily】警員「寫書法學憲法」 摹「國安帖」送月曆
【Emily】警員「寫書法學憲法」 摹「國安帖」送月曆
【Emily】去年任「一帶一路」專員 鄭偉源調任駐京辦主任
【Emily】去年任「一帶一路」專員 鄭偉源調任駐京辦主任
【Emily】文體旅局政助中招 楊潤雄劉震快測陰
【Emily】文體旅局政助中招 楊潤雄劉震快測陰
【Emily】城大籌款25億 提早年半達標
【Emily】城大籌款25億 提早年半達標