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中大生畢業禮抗議校政 保安包圍 校方報警 指學生行為或釀公共秩序風險

【明報專訊】香港中文大學昨舉行頒授學士學位典禮，下午大批同學於百萬大道影畢業相，至4時多「烽火台」前有人表演行為藝術抗議，內容涉飯堂貴、中大學生會等議題，數名保安要求對方出示學生證及收走道具，又指各人觸犯畢業典禮的規條。有在場圍觀學生不滿保安介入，雙方口角，保安用人牆包圍5名學生及報警。中大稱該等人的行為可能構成公共秩序風險；警方稱接報到場調查，向5名學生發出口頭警告，各人自行離去，無人被捕。

警發口頭警告 無人被捕

在「烽火台」前抗議的Eva表示，今次參與者均為中大學生，他們下午約3時起開始，一直走到大學圖書館門口的烽火台。他們身穿展示「Canteen好L貴」、「未畢業就乞食」、「最後一屆SU選民」、「合資格社畜」字句的垃圾袋。手持道具包括印有「針大通」的學生證、閘機模型，也有人舉起「CUEX沙紙交易所」紙牌和派發印有早前改版現已撤回的校徽的畢業證書。

標語諷飯堂解散學生會等

學生：非「鬧緊中大」

Eva表示今次抗議並非「鬧緊中大」，而是希望校方正視現時飯堂價格過高等問題，「最後一屆SU選民」則指今屆畢業生是最後一屆參與學生會選舉投票的中大學生，而「合資格社畜」則希望反映現時整個社會「加班文化」盛行等問題。

保安指違規 圍觀學生口角

中大：粗言挑釁 勸喻無效

抗議期間，保安要求他們離開，Eva稱，保安引用畢業禮安排的一項規條，指他們「未經允許展示標語」，事前亦未申報活動。5名圍觀學生上前，雙方口角。擾攘大半小時，保安報警。Eva表示，事前不認識與保安口角的5名學生，「佢哋睇唔過眼，唔想我哋被保安糾纏」。

中大回覆，大學保安人員昨午執行畢業典禮人群管理措施時，數人挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人等仍繼續叫囂。校方認為該等人的行為可能構成公共秩序風險，故決定報警求助。

警方表示，接獲報案後到場調查，向5名學生發出口頭警告，他們其後自行離去，指案件列作「求警協助」，交由馬鞍山分區雜項調查小隊跟進，沒有人被捕。

中大昨起一連3日舉行畢業禮，昨早舉行頒授學位典禮，下午各書院分別舉行畢業禮。中大校長段崇智典禮上致辭，希望中大生「貢獻國家、造福全球」，並希望畢業生重視「友誼」及「善良」兩大價值，他的致辭以英文為主，但其間以英文、廣東話及普通話讀出「知識即力量」，稱中大使命為「結合傳統與現代，融會中方與西方」及校訓「博文約禮」。

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