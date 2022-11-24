女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進

衛生署：疑涉無牌行醫

衞生防護中心昨晚公布，一名過往健康良好的45歲女子於本月12日到佐敦「詩凝美容」，於小腿及肩膊接受肉毒桿菌毒素注射，翌日出現頭暈、雙眼下垂、複視、發音困難、四肢乏力、腰腹乏力和呼吸困難，至前日到瑪嘉烈醫院求診，診斷為懷疑醫源性肉毒中毒，現時情况穩定。衛生署回覆查詢時表示，已將此懷疑無牌行醫事件轉交警方跟進。

袁海文向本報稱，每年接獲數宗涉注射肉毒桿菌、透明質酸等的無牌行醫投訴，事主主要因療程收費較便宜、誇大的效果被吸引，而注射相關醫療物質的劑量、保存方法均須小心處理，故要有註冊醫生處方和施行。他補充，現時雖有規定註冊醫生施行相關程序，但未見警方或衛生署主動執法，往往「出咗事先跟進」。袁建議市民光顧美容院時，應避免盲目受廣告吸引。

自2012年DR醫學美容集團的注射療程造成一死三傷後，港府要求注射肉毒桿菌等須由註冊醫生施行。