有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令

治療20年近期好轉

官：不排除病情致幻覺

根據控罪，被告周偉雄（現年47歲）於2021年5月16日，在粉嶺聯安街寶昌大廈一單位內企圖謀殺65歲石明。法官黃崇厚綜合辯方求情及報告稱，被告只有中一教育程度，父母在他年小時已離異，被告與祖母及叔叔同住。他自十多歲接受精神科治療，被診斷患偏執型精神分裂症、被害妄想症、反社會人格障礙，出現幻聽等，接受住院治療近20年。其身體狀况不佳，患糖尿病、靜脈曲張及胃炎。另外，被告有盜竊、刑事恐嚇、傷人等案底，在最近3宗定罪案件均被判處醫院令。

黃官續指，本案發生前數年，被告病情好轉，獲安排住在宿舍，日常生活由社工、醫院職員照顧，接受精神科門診治療時情况穩定；2021年5月16日下午，事主不在單位，惟被告出現幻覺，聽到事主指摘他偷煙，被告遂萌念想殺死事主，犯下本案，現深感後悔。

因「被誣偷煙」逞兇

事主頭縫16針

事主遇襲後出現創傷後遺症，睡眠質素轉差，會發噩夢，幸獲適切治療，無生命危險。黃官稱，考慮本案性質、被告背景、其精神病史等，以及平衡被告及公眾利益，接納醫生建議，判處無限期醫院令，被告入精神科中心接受治療。

【案件編號：HCCC129/22】