車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪

官指掀群眾聚集 增警風險

主任裁判官嚴舜儀告誡被告「你哋可能以為好小事」，惟二人在當時環境下引起群眾聚集，不必要地增加警員面對的風險，明言「人多秩序一亂，好容易有人受傷」。

兩名被告為貨車司機羅帝欣（25歲）及運輸工鄧軒皓（19歲）；羅被控於今年6月4日，在銅鑼灣記利佐治街18號至20號地下「H&M」外阻礙依法執行公務的公職人員，即警員22683陳美耀。鄧被指同日同地阻礙警員24584邱偉航。

警指表現憤怒礙人群管理

案情指稱，當晚8時許，警員陳美耀及邱偉航在銅鑼灣一帶進行人群管理，其間見到一輛車牌數字為「894」的輕型貨車非法地停泊在案發地點造成阻礙，而受僱於本地物流公司的兩名被告當時站在貨車尾板，準備卸貨。案情續稱，警員上前要求兩人出示身分證，三度口頭警告，不獲理會，其後兩人情緒激動，表現憤怒及大聲說話，行為造成騷擾，並引來大量途人圍觀，有礙警方人群管理，當場拘捕兩人。

辯方求情稱，羅與太太育有一名3歲女兒，為家中經濟支柱，另獲僱主寫信力證為「盡忠職守的好員工」；鄧則與父母同住，月入1.5萬元，月繳家用6000元。辯方重申，兩人一時衝動才不聽從警員命令，深知行為愚昧，冀法庭考慮案件不涉暴力，從輕發落。

【案件編號：ESCC 2333/22】