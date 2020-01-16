葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%

中心醫衛局歸咎「暴亂」疫情

審計署發現，葵青地區康健中心2019至20年度全數9項服務量目標均未達標，當中8項遠低於目標，介乎0%至20%；2020至21年度有改善，例如健康推廣服務超額50%完成目標，但其餘8項仍未達標；2021至22年度則有5項目標超額2%至213%完成。

中心會為會員做健康風險評估，以助及早識別慢性疾病，根據服務合約，預料會員會每年出席評估。審計署發現，已入會一年的會員出席該評估的比例偏低，例如2020年10月登記入會的會員本應2021年10月評估，但截至2021年12月只有9%出席。

報告又披露，中心員工流失率偏高，由2019/20年度50%升至2021/22年度101%，其中主要人員流失率十分高，2019年3月4日至今年3月31日先後有3名執行總監辭職，只服務5至7個月。

醫衛局及葵青地區康健中心解釋，中心啟用後數年來服務備受社會「暴亂」和疫情影響，疫情期間不時要停止或限制面對面及毋須預約的服務，以減社區傳播風險，又指中心額外承擔抗疫工作，例如用作疫苗接種中心，窒礙提供原有核心服務的能力。

審計署建議醫衛局繼續密切監察該中心服務量目標的達標情况，採取措施提升表現，另建議密切監察中心在改善服務的行動，包括提升小組活動出席率、確保會員適時出席年度健康風險評估。

（審計報告）