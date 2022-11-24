屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足

審計署建議改善地區諮詢

報告指工程顧問就兩份工程合約共發出約660份更改令，指示承建商增加額外斜坡工程，故完工日期推遲。其中4份更改令須花費逾2.8億元以追回進度。路政署在報告解釋，發更改令原因包括回應居民關注擬議擋土牆太接近其處所、建造掃管灘橋一個橋墩時遇到未預見的海泥層、改移斜坡及擋土牆下的水管以建鋼筋混凝土牆等。

審計署引述顧問評估，倘不採緩減措施，上述兩合約或分別延遲3年和2.5年完工，政府或承受重大財政風險，包括支付延期完工費用。全部6份合約中，僅一份開支在調整價格變動後，比原定開支少，其餘5份比原定高0.8%至9.2%。

審計署建議，推行在物業發展項目附近的構築物工程時，路政署須改善地區諮詢，亦要提醒人員及顧問在勘測時遵從指引，例如須確定展開詳細設計工作前及期間，均備有足夠地質資料。路政署在報告表示同意建議。

土木及結構工程師倪學仁表示，部分工程地質條件較預期差距大，難免修改，一般工程會以合約額10%作後備金，應對工程變化引致的超支，上述合約調整通脹影響後，最多超支9.2%合理。

承建商4次遲報工傷 最長近一年

報告又指2008至2016年屯門公路工程合約出現45宗工地意外，當中兩宗致命。審計署指一家承建商4次遲報工傷，遲報3至11個月不等，路政署指其中一家涉事承建商的表現報告中，工地意外紀錄評分均「欠佳」。勞聯立法會議員周小松指工傷須14日內呈報，遲報逾月情况嚴重。他認為當局應修訂招標機制，將標書分數與勞工處巡查紀錄掛鈎，如曾獲發警告、檢控等須扣分。

（審計報告）