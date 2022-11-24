「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴

廖子文（19歲）昨午1時許步出高院囚室，登上的士離開，其間有6名懲教人員在旁戒備。廖子文2020年12月底在內地服畢4個月刑期後回港歸押，連同後來服刑，在港關押逾20個月。

廖子文被控的兩罪先後判囚10個月及27個月，區域法院法官游德康今年7月16日就管有物品意圖摧毁或損壞財產罪判刑時，頒令其中4個月刑期分期執行，總刑期31個月。

刑期出錯多囚半年 官倡上訴

廖隨後不服刑期上訴並申請保釋候訊。上訴庭法官彭偉昌今年9月拒批保釋，在判辭中透露，根據游官判刑，廖原定今年12月尾刑滿。惟在游官判刑當日，廖已服畢妨礙司法公正罪的10個月刑期，懲教署未能按判決將4個月刑期分期執行，廖子文需多服半年刑期。

游官事後補充判刑後記，指若他在判刑前知悉刑期未能分期執行，會進一步將管有物品意圖摧毁或損壞財產罪的刑期下調至21個月，令整體刑期維持在31個月，惟他無權再更改刑期，故建議廖子文及同案的12港人鄭子豪，考慮上訴修補判刑上的缺陷。

【案件編號：CACC 115/22】

（反修例風暴）