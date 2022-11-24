被指帶領中大遊行 青年判入教導所

官指屢犯案 未反映罪責不判更生

辯方求情稱，首被告唐綽謙（現年20歲）有深切悔意，望法庭判處報告較為建議的更生中心。王官引述求情稱，在基層家庭成長的唐性格內向，患抑鬱症曾入院治療，於2019至2020年間感迷惘和精神有異，他受同輩排斥和缺乏自信下犯案。

王官判刑時稱，案發前一年正值反修例運動，中大曾發生大型示威，示威者高叫煽動口號，手持紙張寫有備受「國際關注」的12港人名字。他們無視警告遊行堵路，有人追罵保安，場面混亂，更可能有人襲擊保安。示威者刻意戴上「V煞面具」掩飾身分，方便行動升級，為所欲為，而辯方稱遊行和平的說法則是輕描淡寫。遊行歷時一個半小時，途經校內主要地點，規模不小，唐非中大師生，他戴口罩屬有備而來，即使他陪同次被告，亦是明知而在前線帶領遊行。

王官表示，唐就屯門遊行非法集結案及虐畜案，兩次被判更生中心。他在屯門遊行案後，於理大衝突被捕保釋期間再犯本案為嚴重之處，可見他漠視法紀；他過往共有10罪定罪紀錄，守法意識非常薄弱。考慮到案情及他輟學後受損友影響，平衡了阻嚇及更生目的，王官判他入教導所，以加強守法意識及作職業培訓。

【案件編號：DCCC 353/22】

（反修例風暴）