未知結案否 被捕青年升學猶豫尋補習兼職作罷

蛻變計劃倡跨門部協作處理

蛻變計劃由不同專業人士組成，為反修例被捕青年提供輔導。宋恩榮形容，反修例事件事隔3年「好需要有句號」，倘拖住不處理，「在司法公義上很有問題，遲來的公義就是對公義的否定」。宋稱，被捕青年人未知日後會否遭檢控，心理壓力大，影響生涯規劃。宋關注警方披露執法數字上的透明度不足，指警方在反修例事件發生後約一年，一度有公布多少人候查或無條件釋放，不過後來無再交代，認為警方應重新交代相關資訊。

李同學前年8月在旺角被警方以「非法集結」被捕，兩年前拒保候查並獲准取回證物，當時警方表示歸還財物與是否繼續調查無關。李同學昨接受本報訪問時稱，因警方未表明結案，過去有約半年情緒受困，「有時會發噩夢，（夢見）有警察上門」，在街上遇警員查身分證時內心亦會不安，憂隨時再被捕。

李現就讀大學三年級，他表示事件影響人生規劃。畢業在即，他有意出國攻讀碩士，不過一直擔心即使獲取錄仍有變數打亂部署。李同學稱，過去欲覓補習兼職工作，不過簽署合約時要聲明不涉任何刑事調查，於是決定作罷。

狄志遠昨一度引述律政司長林定國稱，大部分至今未被起訴的反修例案件將會結案，律政司在回應中無確認相關意向，僅表示執法機關不會將所有處理中的案件交予律政司，涉及多個原因。李同學對政府是否決定不再跟進未起訴的被捕人持觀望態度，冀政府交代更多詳情，心情未敢鬆懈；對於有意見認為相關做法可令社會「復和」，李同學稱未治本，「或者表面上和諧些、大家都安定了」，認為本港政治結構及經濟等深層次問題不會因而解決。

（反修例風暴）