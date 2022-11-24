港聞

港聞二

未知結案否 被捕青年升學猶豫尋補習兼職作罷

【明報專訊】反修例事件有約七成被捕人暫時未被檢控，現未知當局如何跟進。「蛻變計劃」組織副總監宋恩榮表示，處理反修例被捕人檢控問題上，涉及警方、律政司及法庭排期，認為政府有需要成立跨部門協作機制疏導，「需更高層次，爽快及決斷處理」。

蛻變計劃倡跨門部協作處理

蛻變計劃由不同專業人士組成，為反修例被捕青年提供輔導。宋恩榮形容，反修例事件事隔3年「好需要有句號」，倘拖住不處理，「在司法公義上很有問題，遲來的公義就是對公義的否定」。宋稱，被捕青年人未知日後會否遭檢控，心理壓力大，影響生涯規劃。宋關注警方披露執法數字上的透明度不足，指警方在反修例事件發生後約一年，一度有公布多少人候查或無條件釋放，不過後來無再交代，認為警方應重新交代相關資訊。

李同學前年8月在旺角被警方以「非法集結」被捕，兩年前拒保候查並獲准取回證物，當時警方表示歸還財物與是否繼續調查無關。李同學昨接受本報訪問時稱，因警方未表明結案，過去有約半年情緒受困，「有時會發噩夢，（夢見）有警察上門」，在街上遇警員查身分證時內心亦會不安，憂隨時再被捕。

李現就讀大學三年級，他表示事件影響人生規劃。畢業在即，他有意出國攻讀碩士，不過一直擔心即使獲取錄仍有變數打亂部署。李同學稱，過去欲覓補習兼職工作，不過簽署合約時要聲明不涉任何刑事調查，於是決定作罷。

狄志遠昨一度引述律政司長林定國稱，大部分至今未被起訴的反修例案件將會結案，律政司在回應中無確認相關意向，僅表示執法機關不會將所有處理中的案件交予律政司，涉及多個原因。李同學對政府是否決定不再跟進未起訴的被捕人持觀望態度，冀政府交代更多詳情，心情未敢鬆懈；對於有意見認為相關做法可令社會「復和」，李同學稱未治本，「或者表面上和諧些、大家都安定了」，認為本港政治結構及經濟等深層次問題不會因而解決。

（反修例風暴）

相關字詞﹕蛻變計劃 反修例事件

上 / 下一篇新聞

「綜合輪候時間」首公布 與一般公屋同為5.6年 何永賢：簡約公屋不保證住到上樓
「綜合輪候時間」首公布 與一般公屋同為5.6年 何永賢：簡約公屋不保證住到上樓
空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」
空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」
團進團出增3申請 全未登記堂食行程
團進團出增3申請 全未登記堂食行程
染疫院友增 再開暫託檢疫中心
染疫院友增 再開暫託檢疫中心
大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行
大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
今日賽程
今日賽程
林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案
林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案
被指帶領中大遊行 青年判入教導所
被指帶領中大遊行 青年判入教導所
「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴
「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴
設計未定先招標 天橋項目多耗10億 研究後3條改建4條 議員轟規劃失誤致浪費公帑
設計未定先招標 天橋項目多耗10億 研究後3條改建4條 議員轟規劃失誤致浪費公帑
屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足
屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足
非商用車路試至少輪候200日 半數考試中心使用率不足八成
非商用車路試至少輪候200日 半數考試中心使用率不足八成
露宿者9年增1.6倍 社署被指低估 同期資助宿位微增 社署稱檢視、吳衛東斥無時間表
露宿者9年增1.6倍 社署被指低估 同期資助宿位微增 社署稱檢視、吳衛東斥無時間表
葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%
葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%
持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的
持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的
改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌
改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌
欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識
欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識
轉載疑辱國旗國歌信息 速遞員控煽動
轉載疑辱國旗國歌信息 速遞員控煽動
車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪
車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪
鐵騎貨車相撞 女客捲車底亡
鐵騎貨車相撞 女客捲車底亡
有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令
有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令
公務員涉用假「安心」 爭議是否侵入大樓
公務員涉用假「安心」 爭議是否侵入大樓
海防館重開 抗戰內容倍增 英治時期展廳消失 冀強化「中國歷史關係」
海防館重開 抗戰內容倍增 英治時期展廳消失 冀強化「中國歷史關係」
女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進
女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進
15歲男生藍田邨墮樓不治
15歲男生藍田邨墮樓不治
大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣
大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】講法律議題 前廳交流剩55人 洪雯關注國安教育「嚇小朋友」
【Emily】講法律議題 前廳交流剩55人 洪雯關注國安教育「嚇小朋友」
【Emily】代確診李家超赴宴 黃偉綸確診
【Emily】代確診李家超赴宴 黃偉綸確診
【Emily】在囚兩年 黃之鋒引Dear Jane歌詞「我未垮掉」
【Emily】在囚兩年 黃之鋒引Dear Jane歌詞「我未垮掉」
【Emily】自由黨陳曉峰YouTube拍片爭連任人代
【Emily】自由黨陳曉峰YouTube拍片爭連任人代
【Emily】都大再辦環校跑 校長放眼組馬拉松隊
【Emily】都大再辦環校跑 校長放眼組馬拉松隊