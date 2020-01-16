林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案

前廳會後狄志遠引述林定國：

大部分未起訴案件應結案不再處理

根據警方數字，截至今年8月31日共有7370人因示威被捕但未被起訴。狄志遠昨日出席前廳交流會後引述林定國表示，案件拖延長時間未起訴對大家都是折磨和辛苦，他聲稱林定國指大部分至今未被起訴的反修例案件應該結案、不再處理。本報向律政司查詢是否有計劃不再處理尚未起訴的反修例案，惟律政司未有證實說法。

律政司表示，警方就反修例案件當中較為嚴重的罪行例如暴動和非法集結，轉交律政司刑事檢控科特別職務組處理，該組至今共收到警方提交1215宗案件，並已就當中1201宗提供法律意見，佔近99%。據了解，林定國昨日的意思，是指警方轉交律政司的1215宗案件當中，大部分已經處理，不是指逾7000名因反修例運動被捕但未被控者將會結案，因此律政司事後發稿闡明立場。

狄憶述建議應結束程序

稱討論基礎指「逾萬人」林應明白

狄志遠回應稱，對律政司的最新說法感到失望，會去信要求澄清，並會繼續關注政府如何處理未被起訴的人。對於昨晨會上說法，他憶述先向林定國指現在有幾千名涉反修例案件者未被控，認為若罪證不足及不涉嚴重罪行便應結束程序，林定國及後回應指大部分未被起訴者應結案。狄志遠認為林定國當時明白他的問題意思，質疑自己本身不知道警方向律政司提交多少宗案件，討論基礎理應是因為反修例運動被捕的「逾萬人」。

對於有意見建議律政司不再處理尚未起訴的反修例案件，行會成員、資深大律師湯家驊認為做法不是最理想，但目前仍有數千人未檢控，盡快了結案件有助化解社會矛盾及修補撕裂。他指出，根據檢控守則，律政司提控前須考慮入罪機率及對社會的影響，倘仍有數以千計案件需要逐一評估，從整體角度出發「劃線」不再起訴是可以接受。

湯家驊：考慮社會影響 「劃線」存檔可接受

湯家驊分析，至今未被起訴的案件大多屬於邊緣案件或處於灰色地帶，因此才拖延約3年。對於此做法是否變相特赦，他稱如果當局僅將有關案件存檔，表明不檢控，倘涉案人日後（因其他案件）被控時，有關紀錄仍可能構成影響。

推動社會復和的選委會議員管浩鳴支持律政司「劃線」不再起訴，認為能給予被捕青年一個機會。對於目前逾7000人曾經被捕但未被起訴，他說愈早了結愈好，認為不少人被捕至今約3年，飽受精神壓力困擾。

另外，律政司早前發信要求外判檢控官簽署承諾遵守國安法，林定國昨日出席交流會後被問到如果拒簽的後果是否會不獲聘用、未來會否要求他們宣誓，以至相關要求會否擴展至其他大律師或律師，林定國均未有回應。至於律政司挑戰壹傳媒創辦人黎智英聘英國御用大律師的決定，林定國亦拒評正在進行的法律行動。

（反修例風暴）