大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行

兩名內地中醫師分別為廣東省中醫院的主任中醫師謝東平和副主任醫師吳廣平，已取得香港中醫藥管理委員會的「有限度註冊」，曾於今年3月參與亞博館治療工作。

醫管局冀中西醫協作治重症

吳廣平表示，今次見到的危重病人以長者居多，多有行動不便及表達困難，且患長期病，病情變化快。被問及香港中醫發展如何改善，謝東平稱內地中醫亦有很多需改善的地方，「只有更好，冇最好」，又補充中醫應重視臨牀實踐和人才。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲介紹，現時中西醫協作治療新冠重症的流程包括中西醫一同討論及評估個案，形成治療方案，但方案是否實施須先獲病人同意。她還表示，計劃每階段將安排4名本地中醫師參與培訓，今次的4名本地醫師曾於亞博館治療新冠病毒個案，亦有逾10年從業經驗。

黃表示，希望構建新冠重症的中西醫協作治療模式，將視乎規模考慮擴充，明年1月將公布計劃階段成果。

（新冠疫情）