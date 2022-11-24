染疫院友增 再開暫託檢疫中心

17院舍有個案 21院友染疫

本港昨公布新增7985宗新冠陽性個案，611宗屬輸入個案。院舍疫情方面，有12間安老院舍及5間殘疾院舍有個案，共21名院友染疫、51名院友須檢疫。

社署宣布，由於社區和院舍個案有上升趨勢，位於荃灣西約體育館、龍琛路體育館的檢疫中心下周二（29日）及下周三（30日）運作，分別提供119個及128個牀位。

亞博使用率八成

署方正在亞博館第三、六、九及十一號展館營運臨時檢疫中心，截至昨早9時共有866人入住，使用率八成。聯同兩間新檢疫中心，屆時合共將有1327個牀位接收來自院舍的密切接觸者。

繼明日（25日）重開港灣道體育館暫託中心，社署另宣布下周五（12月2日）重開彩榮路體育館暫託中心，將添144個牀位，接收輕症或無症狀染疫長者。

社署現時分別在石硤尾公園體育館、小西灣體育館及天水圍體育館營運暫託中心，接收輕症、無症狀的染疫長者或殘疾人士。署方回覆查詢時稱，周二已在石硤尾公園體育館的暫託中心加牀，3個中心現共提供480個牀位，截至昨早9時有407人入住，使用率約85％。

（新冠疫情）