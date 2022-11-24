團進團出增3申請 全未登記堂食行程

稱主因欲減核酸檢測

旅議會：業界找食肆合作需時

楊淑芬昨日接受本報查詢時表示，前日新增一個登記行程申請，昨日再新增兩個，旅客分別來自泰國及菲律賓。楊認為業界需時了解團進團出安排，旅議會前日曾舉行網上簡介會，約有230多名業內人士參與，顯示業界對團進團出具興趣，但她相信業界不會太快登記有堂食的行程，因業界剛掌握相關資訊，找食肆合作亦需時。

不過，楊承認現時旅客人數不足，不是所有餐廳都成為「團進團出」指定食肆，「尤其現時很多餐廳很滿座，他們還有沒有空間可以吸納旅行團？如要特別撥一個地方的話」。她知悉有旅行社已正與部分食肆商討安排，故仍認為「團進團出」會有堂食行程，但不會有很多餐廳參與。

黃家和指本大利小 少食肆感興趣

餐飲聯業協會會長黃家和回覆本報查詢時表示，不是很多食肆想做「團進團出」生意，據他了解只有小部分酒樓有興趣。他解釋，現時團進團出的旅客大部分來自東南亞，消費水平不高，到場只食團餐，收益不大，加上餐廳要有密封空間及不同防疫指施，故並非很多食肆感興趣。他自言對「團進團出」亦不感興趣，因要被旅行團包場，亦要做一系列防疫措施，其餐廳要付上很大成本。

本報向文體旅局查詢，會否考慮再放寬負責接待入境團的餐飲處所的防疫限制，局方回覆稱會密切留意推行情况，並繼續與業界溝通，促進入境旅遊市場有序恢復。

明報記者

（新冠疫情）