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空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」

【明報專訊】全球經濟疲弱，本港樓市持續下行，一手私人住宅的「貨尾」單位亦呈上升趨勢，市場上有意見促請政府重推上屆政府擱置的一手樓空置稅，亦有地產界要求「撤辣」。房屋局長何永賢受訪時稱，一手樓空置稅「以往每次討論爭議性好大，要小心處理」，至於撤印花「辣招」，她明言目前非「撤辣」時機，會密切留意市况。

上屆政府提出推出一手樓空置稅，最終「因應最新經濟情况」，暫停一手樓空置稅立法。何永賢形容，由於每次討論爭議性好大，需小心處理，又指一直有觀察相關條例的運作，即使條例沒有大變，中間守則亦出現變化，守則亦遵從內部指引。翻查資料，財政司長陳茂波今年7月曾稱，至5月份一手樓交投回升至近1500伙，政府不希望單位空置，不排除在有需要時「做應該要做的事」。

此外，新一份《施政報告》未提俗稱「辣招」的樓市管理需求措施，特首李家超重申樓市是否「撤辣」，要視乎實際的經濟環境；陳茂波亦於同月明確指出，考慮撤辣需視乎數項因素，包括樓價變化速度、幅度、成交量及未來供應量等，並稱政府目前無意撤辣。

指市場敏感 撤辣要小心調校

何永賢於訪問中重申，市場情况好敏感，目前政府亦已放寬海外專才置業稅，以吸引人才。她認為撤辣需「好小心調校」，同時需要視乎樓市波幅變動及成交量， 以及大環境如利息變化等，並明言目前非撤辣時機。

立法會地產及建造界議員龍漢標曾於施政報告致謝議案辯論上表示，各項辣招印花稅令交易成本大幅增加，加上按揭成數已收緊，雙重夾擊下，市民無法應付大筆首期及高昂印花稅，建議政府盡快「撤辣」。根據差估署資料，今年樓價按年下跌約7.5%，但仍處於2019年初水平。

相關字詞﹕撤辣 一手樓空置稅

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