港聞

港聞一

「綜合輪候時間」首公布 與一般公屋同為5.6年 何永賢：簡約公屋不保證住到上樓

【明報專訊】特首李家超在《施政報告》提出興建「簡約公屋」，同時將簡約公屋和傳統公屋的綜合輪候時間在4年內降至約4.5年。房屋局昨日首度公布綜合輪候時間，輪候時間為5.6年，與新公布的公屋一般申請者平均輪候數字一樣。房屋局長何永賢接受訪問時明言，預計需待2025/26年較多簡約公屋落成，輪候數字才有明顯分別，又指5年興建3萬個簡約公屋的目標是「畀壓力自己，期望掂到目標過啲啲」，並為輪候公屋人士提供「多個選擇，讓他們等得舒服啲」，但未能保證可住至「上樓」，有可能其間仍要搬遷。

明報記者 區慧盈

房委會昨日公布截至今年9月底最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候5.6年，長者一人申請者平均輪候3.9年，分別較上季下跌0.4年及0.2年，符合施政報告「封頂」目標；而新設的綜合輪候時間（即結合上公屋及入住簡約公屋）同為5.6年。何永賢受訪時預告，首兩年綜合輪候時間將與一般公屋輪候時間一樣，至2025/26年才有顯著分別，因首批簡約公屋2024/25年度才推出，而負責興建的建築署正研究首個項目及初步設計。

稱歡迎非牟利機構投標

何永賢稱，有別過渡房屋每幅地平均提供約400多個單位，簡約公屋每幅地的規模料興建「千個以上」單位，個別地皮可興建數千個單位。至於營運方面，她指將視乎營運機構能力，預計會「切番細」，以1000至2000個為營運單位，並歡迎非牟利機構及管理公司「組隊」投標。

談及坊間對比公屋及過渡房屋建造成本（見表），何指過渡房屋及簡約公屋每平方米造價相若，約為2萬多元（未計及打樁及升降機成本），並認為建屋成本應以每平方米的單價比較更恰當，若以單位建築成本計算，屬「將件事過分簡單化」。

負責營運長沙灣英華街過渡性房屋「喜信」的社區組織協會表示，目前過渡房屋建造成本昂貴，副主任施麗珊認為需「住至少10年才抵」，需待簡約公屋興建上軌道後，大量採購材料方可能壓低建造成本。

團體憂「搬嚟搬去」增經濟壓力

何：租金質素勝劏房

此外，全港首個組合社會房屋、2020年8月推出的「南昌220」項目本月結束，其中59戶（佔逾62.8%）需遷往其他過渡社會房屋。關注基層住屋聯席認為情况不理想，有違政策原意。成員余文彥指，過渡房屋及簡約公屋只能短期紓緩基層住屋需求，措施治標不治本，若住戶需「搬來搬去」，將額外增加搬遷費，費用甚至以萬元計算，增加住戶經濟壓力。

何永賢認為，部分過渡房屋如「南昌220」營運年期較短，事前亦已告知入住者，及給予他們心理準備日後需搬遷，認為不論過渡房屋抑或簡約公屋，都為輪候公屋者提供「多個選擇」，並重申兩者租金都較劏房便宜，且可改善住屋質素。何又指，未來或有簡約公屋在營運一段時間後，單位年期不足5年，有新遷入的住戶可能未等到獲分配公屋，便因簡約公屋項目結束而要遷出，但她認為住戶入住期間的居住環境已改善。

資助屋封底面積上調「待下個5年」

為回應國家主席習近平今年「七一講話」中，「香港最大的民心」中「盼望房子住得更寬敞一些」，及去年港澳辦主任夏寶龍希望香港告別劏房、籠屋，李家超早前宣布為資助房屋新建單位面積「封底」，2026/27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不小於280平方呎。何永賢稱，施政報告屬起點，預計下一個5年才有條件將封底面積再上調。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕公屋輪候時間 房屋局 何永賢 簡約公屋

上 / 下一篇新聞

空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」
空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」
團進團出增3申請 全未登記堂食行程
團進團出增3申請 全未登記堂食行程
染疫院友增 再開暫託檢疫中心
染疫院友增 再開暫託檢疫中心
大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行
大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
今日賽程
今日賽程
林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案
林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案
未知結案否 被捕青年升學猶豫尋補習兼職作罷
未知結案否 被捕青年升學猶豫尋補習兼職作罷
被指帶領中大遊行 青年判入教導所
被指帶領中大遊行 青年判入教導所
「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴
「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴
設計未定先招標 天橋項目多耗10億 研究後3條改建4條 議員轟規劃失誤致浪費公帑
設計未定先招標 天橋項目多耗10億 研究後3條改建4條 議員轟規劃失誤致浪費公帑
屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足
屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足
非商用車路試至少輪候200日 半數考試中心使用率不足八成
非商用車路試至少輪候200日 半數考試中心使用率不足八成
露宿者9年增1.6倍 社署被指低估 同期資助宿位微增 社署稱檢視、吳衛東斥無時間表
露宿者9年增1.6倍 社署被指低估 同期資助宿位微增 社署稱檢視、吳衛東斥無時間表
葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%
葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%
持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的
持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的
改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌
改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌
欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識
欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識
轉載疑辱國旗國歌信息 速遞員控煽動
轉載疑辱國旗國歌信息 速遞員控煽動
車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪
車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪
鐵騎貨車相撞 女客捲車底亡
鐵騎貨車相撞 女客捲車底亡
有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令
有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令
公務員涉用假「安心」 爭議是否侵入大樓
公務員涉用假「安心」 爭議是否侵入大樓
海防館重開 抗戰內容倍增 英治時期展廳消失 冀強化「中國歷史關係」
海防館重開 抗戰內容倍增 英治時期展廳消失 冀強化「中國歷史關係」
女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進
女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進
15歲男生藍田邨墮樓不治
15歲男生藍田邨墮樓不治
大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣
大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】講法律議題 前廳交流剩55人 洪雯關注國安教育「嚇小朋友」
【Emily】講法律議題 前廳交流剩55人 洪雯關注國安教育「嚇小朋友」
【Emily】代確診李家超赴宴 黃偉綸確診
【Emily】代確診李家超赴宴 黃偉綸確診
【Emily】在囚兩年 黃之鋒引Dear Jane歌詞「我未垮掉」
【Emily】在囚兩年 黃之鋒引Dear Jane歌詞「我未垮掉」
【Emily】自由黨陳曉峰YouTube拍片爭連任人代
【Emily】自由黨陳曉峰YouTube拍片爭連任人代
【Emily】都大再辦環校跑 校長放眼組馬拉松隊
【Emily】都大再辦環校跑 校長放眼組馬拉松隊