「綜合輪候時間」首公布 與一般公屋同為5.6年 何永賢：簡約公屋不保證住到上樓

明報記者 區慧盈

房委會昨日公布截至今年9月底最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候5.6年，長者一人申請者平均輪候3.9年，分別較上季下跌0.4年及0.2年，符合施政報告「封頂」目標；而新設的綜合輪候時間（即結合上公屋及入住簡約公屋）同為5.6年。何永賢受訪時預告，首兩年綜合輪候時間將與一般公屋輪候時間一樣，至2025/26年才有顯著分別，因首批簡約公屋2024/25年度才推出，而負責興建的建築署正研究首個項目及初步設計。

稱歡迎非牟利機構投標

何永賢稱，有別過渡房屋每幅地平均提供約400多個單位，簡約公屋每幅地的規模料興建「千個以上」單位，個別地皮可興建數千個單位。至於營運方面，她指將視乎營運機構能力，預計會「切番細」，以1000至2000個為營運單位，並歡迎非牟利機構及管理公司「組隊」投標。

談及坊間對比公屋及過渡房屋建造成本（見表），何指過渡房屋及簡約公屋每平方米造價相若，約為2萬多元（未計及打樁及升降機成本），並認為建屋成本應以每平方米的單價比較更恰當，若以單位建築成本計算，屬「將件事過分簡單化」。

負責營運長沙灣英華街過渡性房屋「喜信」的社區組織協會表示，目前過渡房屋建造成本昂貴，副主任施麗珊認為需「住至少10年才抵」，需待簡約公屋興建上軌道後，大量採購材料方可能壓低建造成本。

團體憂「搬嚟搬去」增經濟壓力

何：租金質素勝劏房

此外，全港首個組合社會房屋、2020年8月推出的「南昌220」項目本月結束，其中59戶（佔逾62.8%）需遷往其他過渡社會房屋。關注基層住屋聯席認為情况不理想，有違政策原意。成員余文彥指，過渡房屋及簡約公屋只能短期紓緩基層住屋需求，措施治標不治本，若住戶需「搬來搬去」，將額外增加搬遷費，費用甚至以萬元計算，增加住戶經濟壓力。

何永賢認為，部分過渡房屋如「南昌220」營運年期較短，事前亦已告知入住者，及給予他們心理準備日後需搬遷，認為不論過渡房屋抑或簡約公屋，都為輪候公屋者提供「多個選擇」，並重申兩者租金都較劏房便宜，且可改善住屋質素。何又指，未來或有簡約公屋在營運一段時間後，單位年期不足5年，有新遷入的住戶可能未等到獲分配公屋，便因簡約公屋項目結束而要遷出，但她認為住戶入住期間的居住環境已改善。

資助屋封底面積上調「待下個5年」

為回應國家主席習近平今年「七一講話」中，「香港最大的民心」中「盼望房子住得更寬敞一些」，及去年港澳辦主任夏寶龍希望香港告別劏房、籠屋，李家超早前宣布為資助房屋新建單位面積「封底」，2026/27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不小於280平方呎。何永賢稱，施政報告屬起點，預計下一個5年才有條件將封底面積再上調。

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