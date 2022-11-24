欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識

新指引中，包括不能接受觀眾提供的區旗或國旗。王敏超說，感謝觀眾即場提供區旗，但各體育總會或預先為可能得獎的運動員準備區旗。

楊潤雄：新指引助運動員紓壓

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日表示，新指引由文體旅局與港協暨奧委會一同制定，雙方一起討論當中內容，認為有助運動員及領隊外出比賽時知悉有關做法。

對於新指引對領隊會否構成壓力，楊潤雄認為運動員及領隊在過往遇到播放國歌或國旗出錯等情况時，可能不知道應該怎樣做，或令外界覺得做法欠佳而飽受壓力，「現在清清楚楚講給他們聽，什麼情况下要怎樣做，可能令他們的壓力更加紓緩到。」

至於新指引出爐前有否諮詢前線領隊及運動員，楊潤雄則未正面回應，僅稱有透過港協暨奧委會討論。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜形容是次播放國歌或國旗出錯等事件「錯得離譜」，但認為這是好的機會向體育總會及運動員說清楚，未來遇到同類事件該如何處理，因此整體歡迎新指引，亦不認為會對運動員造成壓力。他又認為指引清晰，但相信未來執行上仍會有不少情况發生，認為體育總會可向運動員提供更多支援，或提供個案研究，「他們（體育總會）用政府資源，派我們的代表出外比賽，這些工作他們要做」。