港聞

港聞二

改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌

【明報專訊】現年18歲的兼職侍應在網上發帖，將國歌歌詞改為「遲奶！我帶你環遊世界」，並發布以粗口哼唱國歌旋律的影片。他昨於西九龍裁判法院承認具煽動意圖的作為、意圖侮辱國歌及國旗等共4罪。控方案情指，被告在《國歌條例》生效前後，均發布侮辱國歌的內容。總裁判官蘇惠德下令被告還押至12月14日判刑，以索取教導所和心理報告。

還押下月判刑 官索教導所心理報告

被告徐凱駿承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」、「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情况」及「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情况」共4罪。辯方求情稱，被告首次發帖時只有16歲，對犯案有悔意。

針對煽動罪的控方案情指，被告曾以「習近平（已故）」和「金盤洗腳」為連登網名、以「無趣嘅靈魂」為聊天平台Discord網名，並在YouTube開設頻道。前年5月至今年9月，被告透過上述帳戶發表29則內容，談及「光時」和港獨口號，呼籲港人對內地人抱有敵意，並詛咒警員死亡受傷。

至於國歌法和《國旗及國徽條例》的控罪，案情指被告於前年5月即國歌法生效前，在連登發帖更改國歌的歌詞，改為「遲奶！我帶你環遊世界，我騎住哥斯拉，阿媽話我真係變態，中國牛肉有毒，畀林鄭食晒」、「遲奶！成個世界衰曬，老婆仔囡都走埋」、「還債，還債，還我債」等。被告表示不害怕被捕，稱「習近平夠薑就拉我」。

前年9月即國歌法生效後，被告在YouTube發布名為「×你人民共和國國歌×你軍行進曲」的片段。片中展示的國旗五星被5個粗口字眼取代，另有一把男聲不斷以同一粗口唱出國歌旋律。警誡下，被告承認以涉案帳戶發布內容。

辯方爭議超出檢控時限

官：屬持續罪行無逾期

辯方昨一度提出法律爭議，指煽動罪檢控時限為半年，侮辱國歌罪的檢控時限為兩年；被告事隔兩年多被起訴，部分罪名超出時限。辯方又稱，被告首次發帖時身處境外，法庭無權處理部分控罪。蘇官裁決稱，本案控罪為「持續性罪行」，控方沒有超越期限起訴，加上構成煽動的相關活動在香港發生，本港法院具司法管轄權。

【案件編號：WKCC3506/22】

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