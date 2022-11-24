持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的

職學處就國安風險諮詢培訓機構

政府2002年6月成立持續進修基金，提供持續教育和培訓資助，鼓勵成年人持續進修，以配合香港轉型至知識型經濟及應對日趨全球化經濟。報告指出，有培訓機構在互聯網上以「移民鋪路」策略招徠，與基金目的不符。根據審計署在涉事機構網頁的截圖，涉事機構的宣傳以「去英國做電工、水喉工？」為題，稱如未有任何電力資歷，可考慮在港修讀基本課程和考取牌照，並推介可獲持續進修基金款項的證書課程，可供有意移民者報讀。

處方增宣傳資料查核 違規會規管

審計署建議職學處確保培訓機構遵從有關宣傳可獲發還款項課程的基金條款及條件，並確保其宣傳方式與基金目的相符。職學處長於報告同意建議，稱會增加查核宣傳資料次數，會勸喻培訓機構宣傳時不要偏離基金成立目的，又稱勞福局有權要求機構收回或停止使用不當或不良宣傳資料，如有違規會採取規管行動。

另外，審計署發現持續進修基金新登記課程有下降趨勢，由2019/20年度2225個新登記課程，減至2021/22年度360個。報告又稱，今年1至3月的45宗基金課程登記申請中，處理時間介乎116至203天，較指定時間60天長。勞福局長在報告回應稱，會密切監察基金課程登記處理狀况，待新冠疫情緩和，將按時完成處理，並會探討措施鼓勵機構開辦新課程。

明報記者

（審計報告）