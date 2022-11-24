Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2022年11月24日星期四
港聞二
「綜合輪候時間」首公布 與一般公屋同為5.6年 何永賢：簡約公屋不保證住到上樓
空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」
團進團出增3申請 全未登記堂食行程
染疫院友增 再開暫託檢疫中心
大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
今日賽程
林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案
未知結案否 被捕青年升學猶豫尋補習兼職作罷
被指帶領中大遊行 青年判入教導所
「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴
設計未定先招標 天橋項目多耗10億 研究後3條改建4條 議員轟規劃失誤致浪費公帑
屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足
非商用車路試至少輪候200日 半數考試中心使用率不足八成
露宿者9年增1.6倍 社署被指低估 同期資助宿位微增 社署稱檢視、吳衛東斥無時間表
葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%
持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的
改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌
欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識
轉載疑辱國旗國歌信息 速遞員控煽動
車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪
鐵騎貨車相撞 女客捲車底亡
有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令
公務員涉用假「安心」 爭議是否侵入大樓
海防館重開 抗戰內容倍增 英治時期展廳消失 冀強化「中國歷史關係」
女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進
15歲男生藍田邨墮樓不治
大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣
尊子漫畫
【Emily】講法律議題 前廳交流剩55人 洪雯關注國安教育「嚇小朋友」
【Emily】代確診李家超赴宴 黃偉綸確診
【Emily】在囚兩年 黃之鋒引Dear Jane歌詞「我未垮掉」
【Emily】自由黨陳曉峰YouTube拍片爭連任人代
【Emily】都大再辦環校跑 校長放眼組馬拉松隊
今日賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
「綜合輪候時間」首公布 與一般公屋同為5.6年 何永賢：簡約公屋不保證住到上樓
空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」
團進團出增3申請 全未登記堂食行程
染疫院友增 再開暫託檢疫中心
大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
今日賽程
林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案
未知結案否 被捕青年升學猶豫尋補習兼職作罷
被指帶領中大遊行 青年判入教導所
「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴
設計未定先招標 天橋項目多耗10億 研究後3條改建4條 議員轟規劃失誤致浪費公帑
屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足
非商用車路試至少輪候200日 半數考試中心使用率不足八成
露宿者9年增1.6倍 社署被指低估 同期資助宿位微增 社署稱檢視、吳衛東斥無時間表
葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%
持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的
改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌
欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識
轉載疑辱國旗國歌信息 速遞員控煽動
車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪
鐵騎貨車相撞 女客捲車底亡
有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令
公務員涉用假「安心」 爭議是否侵入大樓
海防館重開 抗戰內容倍增 英治時期展廳消失 冀強化「中國歷史關係」
女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進
15歲男生藍田邨墮樓不治
大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣
尊子漫畫
【Emily】講法律議題 前廳交流剩55人 洪雯關注國安教育「嚇小朋友」
【Emily】代確診李家超赴宴 黃偉綸確診
【Emily】在囚兩年 黃之鋒引Dear Jane歌詞「我未垮掉」
【Emily】自由黨陳曉峰YouTube拍片爭連任人代
【Emily】都大再辦環校跑 校長放眼組馬拉松隊
「綜合輪候時間」首公布 與一般公屋同為5.6年 何永賢：簡約公屋不保證住到上樓
空置稅「爭議大」 稱撤辣「非時機」
團進團出增3申請 全未登記堂食行程
染疫院友增 再開暫託檢疫中心
大灣區兩中醫伊院臨牀工作 培訓4本地同行
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
林定國反修例結案說 非指7000未起訴者 律政司澄清警方提交1215案 大部分已結案
未知結案否 被捕青年升學猶豫尋補習兼職作罷
被指帶領中大遊行 青年判入教導所
「12港人」廖子文准保釋 候刑期上訴
設計未定先招標 天橋項目多耗10億 研究後3條改建4條 議員轟規劃失誤致浪費公帑
屯公工程頻修改多花23億 專家料調查勘探工夫不足
非商用車路試至少輪候200日 半數考試中心使用率不足八成
露宿者9年增1.6倍 社署被指低估 同期資助宿位微增 社署稱檢視、吳衛東斥無時間表
葵青康健中心服務曾零達標 員工流失率高見101%
持續進修基金欠國安指引 水電培訓「移英」招徠 違目的
改歌詞及發布粗口版本 侍應認煽動、侮辱國歌
欖球賽播國歌出錯 王敏超：外籍球員未必有意識
轉載疑辱國旗國歌信息 速遞員控煽動
車牌「894」涉六四違泊 兩人拒示身分證認罪
鐵騎貨車相撞 女客捲車底亡
有精神病史 男子斬室友判無限期醫院令
公務員涉用假「安心」 爭議是否侵入大樓
海防館重開 抗戰內容倍增 英治時期展廳消失 冀強化「中國歷史關係」
女子注肉毒桿菌疑中毒 警跟進
15歲男生藍田邨墮樓不治
大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣
尊子漫畫
【Emily】講法律議題 前廳交流剩55人 洪雯關注國安教育「嚇小朋友」
【Emily】代確診李家超赴宴 黃偉綸確診
【Emily】在囚兩年 黃之鋒引Dear Jane歌詞「我未垮掉」
【Emily】自由黨陳曉峰YouTube拍片爭連任人代
【Emily】都大再辦環校跑 校長放眼組馬拉松隊
prev
next
相關新聞
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾