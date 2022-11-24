法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手

拉比奧特麥巴比齊建功奠勝

法國隊甫開局便佔據主導，惟基利安麥巴比及奧士文尼迪比利在左右兩翼頻頻尋機不果，反而於9分鐘被澳洲隊藉一次反擊，由前鋒奇治葛雲接應右路傳中，近門窄角度射衝網頂球先開紀錄。4分鐘後法軍「屋漏偏逢連夜雨」，左閘盧卡斯靴南迪斯疑右膝受傷退下火線，由擔任同樣位置的胞弟迪奧靴南迪斯入替，這名AC米蘭後衛於27分鐘左路妙傳，由中場拉比奧特禁區內頂入扳平1：1。僅5分鐘後，得勢不饒人的「高盧雄雞」再由取代早前因傷退隊的賓施馬掛帥的基奧特，接應拉比奧特的傳送近門射入，亦是他國際賽第50個入球，令法國隊半場反超前2：1。

換邊後兩軍呈現攻防戰，法軍在68分鐘再次撕破對手防線，由麥巴比接應迪比利右路傳中頂成3：1。僅4分鐘後，麥巴比左路輕鬆突破對手後衛傳中，基奧特頂入拉開比數，個人梅開二度之餘，更以51球看齊名宿亨利，並列歷來法國隊神射手。最終法國以4：1大勝，並藉較早前丹麥與突尼斯互交白卷，暫於D組高踞榜首，下仗將鬥丹麥隊。

盧卡斯靴南迪斯重創退隊

賽後法軍主帥迪甘斯透露，盧卡斯靴南迪斯已肯定無緣今屆餘下賽事，他直言：「這是令人傷感的消息，但這是任何球隊皆有可能面對的事。」而隊長洛里斯亦指球隊失去重要一員，但認為球隊是役踢出鬥志，期望持續進步。