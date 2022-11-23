新車車尾裝傳感器 倘斜道打開信號送控制中心

港鐵車務總監李家潤補充，若有乘客打開斜道，相比現時只發送信號予車長，新車的傳感器會發送信號至控制中心，有助控制中心更快和清楚掌握車廂資訊，即時安排。他稱會汲取最近經驗研究如何改進系統。港鐵昨回覆查詢時稱，新列車配備與車務控制中心遙距通訊的設備，讓中心掌握車上設備實時狀况，包括車尾緊急出口斜道是否被啟動及使用，現正改善有關配置，完成測試後可使用。

採動態路線圖 屏幕廣播提醒轉乘選項

對於上周日油麻地站事故，楊美珍昨在記者會上再次向受影響乘客致歉。她指上周已初步交代，並已就事故成因和改善方案調查，盼能從中學習和改善。至於新列車將採用動態路線圖，她認為港鐵服務日後若出現問題，除靠手機應用程式（App）發出車長廣播，亦會使用電子屏幕廣播資訊，提醒乘客使用替代路線。

港鐵油麻地站上周日發生列車出軌意外，150名乘客經車尾緊急出口斜道，沿路軌逆行車方向步行返回旺角站，引起安全疑慮。港鐵其後承認因駕駛室受損，車長及車務控制中心未接到車尾門打開警報，中心亦無收到乘客進入路軌指示，故觀塘線曾有列車在旺角站往黃埔方向開出。