觀塘線下周換國產車 新系統要等 荃灣港島將軍澳3線全換料需6年 田北辰：不收貨

新信號系統改用標配 港鐵：原方案複雜超預期

港鐵車務總監李家潤昨在記者會上表示，港鐵斥資60億元購入的93架新國產列車，預計首批13架率先於明年在觀塘線全面更換，其餘3線的舊列車將在2028至2029年陸續被取代，最後一架新列車將於2027年抵港。港鐵香港客運服務總監楊美珍解釋，公司自1979年營運，4條路線均使用第一代列車，日常維修保養可維持運作，惟部分列車車齡已近40年，是時候更換。她稱新列車有六大特徵（見圖），包括使用智能伺服器實時傳輸行車時的關鍵設備數據，讓工程人員遙距監察列車運作，運用大數據分析和安排「預防性維修」。

至於斥資33億元的新信號系統，港鐵2019年於荃灣線試用系統時曾發生列車相撞事故。李家潤昨承認，更新系統的原設計方案的完工期和複雜程度超出預期，而承辦商現有的標準產品和配置已在各地有長時間營運紀錄，加上適量迎合港鐵需要的功能，減省修正軟件時間，有助大大改善完工期，因此港鐵同意採納承辦商的修訂方案，新信號系統軟件將採用核心標準產品及配置，並適量安排為港鐵網絡訂做的必要功能，包括配合4條路線的特性。

荃灣線料最快2025更新系統 每年一線

李家潤稱，荃灣線新信號系統預計2025至2026年投入服務，港鐵會參考相關經驗，約每年推展至一條路線，整體工程預計2028至2029年完成。對於現時列車服務維持不變，楊美珍指自屯馬線和東鐵線過海段通車後，乘客分佈較平均，舉例荃灣線繁忙時間載客量下跌兩成，相信舊系統足以應付由現時至2031年的乘客需求。至於新信號系統硬件的安裝工程，荃灣線已完成安裝，港島線、觀塘線和將軍澳線則完成九成或以上。

田北辰表示，據他了解，港鐵在事故後未能找到獨立專家認證新系統的安全性，亦不獲政府部門批准，故新系統一直未有定案。對於新系統軟件改用核心標準產品和配置，他認為「醜婦終須見家翁」，樂見港鐵無堅持特別訂做軟件，「放下心頭大石」。惟他認為荃灣線新系統2025年啟用屬「有條件承諾」，擔心一旦有突發情况，新系統或再延遲推展。

田憂突發情况再延 張欣宇稱新車先行免閒置

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇認為，若非發生列車相撞，新列車和信號系統原本同期啟用，「新列車先行」屬無辦法下的安排，否則閒置新列車亦是浪費資源，調節新系統工程亦不複雜。他表示按每架列車以一個月時間運行和測試估計，需六七年全面更換，符合過渡水平。至於改用核心標準產品和配置，他認為做法務實，以往港鐵特別訂做軟件的新功能佔比非常高，未經各地廣泛應用，難以知悉軟件漏洞；認為在符合國際標準的軟件上再加強保障的做法，或脫離供應商可應付層面，實際應用時亦會承擔一定風險。