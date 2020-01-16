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案情追溯至佔運 述「飯盒會」各人編採角色 控方指與「主腦」黎智英串謀 按指示出版涉案文章

【明報專訊】控方案情追溯至《港區國安法》生效近6年前，指黎智英從2014年佔領運動開始，以《蘋果日報》作為宣揚政治立場的平台，在2019年反修例運動藉《蘋果》提倡「攬炒」方式抵抗中央，其後再因應港區國安法生效而指示《蘋果》增設英文版，尋求外國實施制裁。控方形容黎智英是本案「主腦」，在案中負責日常編採及撰文的另6名被告，則按照黎給予的指示出版涉案文章，及邀請專欄作家撰文等，被指與黎智英串謀勾結外國勢力。

《蘋果》推付費訂閱後月入4000萬

母公司仍處虧損

控方案情指稱，《蘋果日報》電子版起初免費供讀者閱覽；2019年4月《蘋果》的訂閱率因應部分獨家內容而上升，同年9月的訂閱人數約300萬；推出付費訂閱後，訂閱人數因而下降，同年10月仍有約80萬訂閱者，每月帶來約4000萬元收入，惟蘋果母公司壹傳媒於案發時一直處於虧損狀態，由大股東黎智英借貸維持公司運作。

控方又在案情詳列各人的角色，包括黎智英負責召開「飯盒會」，與張劍虹、陳沛敏、林文宗、楊清奇及羅偉光等人商討《蘋果》的出版政策，黎另會給予指示及方向；時任《蘋果》社長張劍虹則在黎智英之下，負責《蘋果》的整體營運；陳沛敏、林文宗及羅偉光負責日常編採決定，案情提及3人與其他編輯每天召開「初會」及「編前會議」等，以決定報紙內容，事後亦有「鋤報會」加以檢討；而馮偉光在2020年應黎智英邀請，出任《蘋果》英文版執行總編輯，主責英文版內容；至於主筆楊清奇亦按黎的要求聯絡區家麟撰寫文章，而區的文章具煽動性。

指2019年成煽動平台

因應國安法設英文版「打國際線」

控方指稱，《蘋果》擁有強大公眾影響力，而黎智英從2014年佔中運動起成為公眾人物，透過《蘋果》宣揚政治觀點，及至港府於2019年提出修訂《逃犯條例》，《蘋果》成為發布煽動刊物的平台，發布文章針對中共及港府，呼籲市民參與示威活動；港府其後雖宣布撤回修例，但《蘋果》仍藉煽動性刊物提倡仇警及「攬炒」以反抗政權；新冠疫情在2020年1月爆發之際，社會運動開始平息，《蘋果》繼續發布相關文章；黎又因應國安法實施，於2020年5月指示《蘋果》增設英文版，「打國際線」。

黎被捕後 3人擔當領導角色

黎智英在2020年8月被捕後，陳沛敏及羅偉光按照黎的指示，成為3間蘋果相關公司的董事，黎在同年12月起被還押，張劍虹、陳沛敏及羅偉光則擔當領導角色。2021年6月至7月，6名被告先後被捕，《蘋果》亦在同年6月24日停運。

相關字詞﹕楊清奇 林文宗 馮偉光 羅偉光 陳沛敏 張劍虹 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 港區國安法

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