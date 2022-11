蘋果6員認串謀勾結 3人當控方證人 控方列161文章評論等 指黎智英報道「旨在引公眾同情」

控方稱黎保釋被拒文章「表面是新聞報道」

6名認罪被告依次為前《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前英文版執行總編輯馮偉光,以及前主筆楊清奇。同案的黎智英將於12月1日受審,控方透露將傳召張劍虹作供,據悉陳沛敏及另一被告亦會為控方作證。換言之,連同涉違契案的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權,黎智英案至少有4名控方證人,曾任職壹傳媒或《蘋果》(見另稿)。

本報取得控方案情的附件,當中羅列161被指控的《蘋果》文章及影片等。據統計,其中約58篇為新聞報道、約80篇為社評及專欄的時事評論,餘下有實體海報、廣告和電子影片等。有8篇法庭新聞包括在內,例如終院於2021年2月拒絕黎智英保釋,《蘋果》刊登題為〈「軟禁難防再犯案」 終院質疑 黎智英還押候判〉的新聞。控方分析指文章表面上是新聞報道,談及黎的個人情况,包括羈留時有高血壓和牙痛問題,「旨在引起公眾對黎的支持和同情(purported to engage public support and sympathy for Lai)」。

稱引張劍虹語「大家頂住」 旨在籲非法行動延續

最後頭版述公眾支持 圖合理化非法活動

其他涉案文章與警方國安處2021年6月拘捕張劍虹、陳沛敏等人有關,內文引述張劍虹寄語「大家要頂住」,陳沛敏受訪形容《蘋果》是「災難現場」。控方表示,上述言論旨在明確呼籲《蘋果》的非法行動延續下去。此外,《蘋果》停運的最後一日,報紙頭版標題為〈港人雨中痛別 我哋撐蘋果〉,並配上陳沛敏及林文宗參與編輯流程的照片,控方形容,文章講述公眾對《蘋果》的支持,試圖將《蘋果》的非法活動合理化。

指2020年5月「光時」相放報紙顯眼位

除了文字內容,控方亦關注《蘋果》報紙的照片排版。一篇2020年5月的新聞以〈萬人上街 再響逆權號角 無懼惡法反惡法〉為題,控方指文章旨在鼓動公眾反抗,其中一張照片拍到示威者舉起「港獨」和「光時」字眼橫幅,被放在顯眼位置。另外,《蘋果》於2019年10月印刷示威相關海報,控方指海報描繪了示威者的英雄形象,並展示「光時」旗幟,而「光時」二字帶有「將香港從中國分裂出去」的港獨意味。

涵李柱銘區家麟李怡等所撰文章

根據控方指控,涉案文章不但來自黎智英撰寫的專欄、楊清奇及馮偉光等撰寫的〈蘋論〉社評,亦涵蓋公眾人物撰寫的專欄或博客,包括民主黨創黨主席李柱銘、資深傳媒人區家麟、已故作家李怡、涉及初選案的港大法律學院前副教授戴耀廷,以及「香港議會」發起人袁弓夷。

當中4篇文章由區家麟撰寫,例如〈2020 香港新詞〉,控方指文章對中央及港府提出不同指控,並指政權為暴政,將公務員簽署聲明效忠特區形容為「要鐵飯碗,還是要尊嚴」的選擇。至於李怡撰寫的〈世道人生:一年來的深沉感受〉,控方指當中讚揚年輕人在社運的善良,將港府說成是年輕人的敵人,指摘他們殘害青年。

