最高150厘息 貴利集團涉洗錢1.4億

今年3月起，警方新界北總區重案組高度關注一個大耳窿集團的活動，調查顯示，該集團以年息80至150厘放債，遠超法定上限60厘年息，同時得悉集團以恐嚇、淋油、塞匙孔等手法，迫使無力還債的人交出銀行戶口作抵償。

警方經調查後蒐集大量銀行文件，懷疑涉案集團2018年起運作至今年9月期間，清洗1.4億元犯罪得益，前日及昨日搜查多處地方，拘捕介乎22至64歲的11男4女，包括61歲蕭姓主腦、5名骨幹成員及9名傀儡戶口持有人。部分傀儡戶口持有人兼任淋油行動組成員，其中有人有黑社會背景。被捕人涉嫌干犯以過高利率放貸、無牌經營放債人業務、洗黑錢、刑事毁壞及刑事恐嚇等罪行。

警：有人借30萬 16年未還清

行動中警方在疑犯住所檢取大批證物，包括電腦、數簿、手提電話、多張銀行提款卡以及約值160萬元疑犯罪得來財物，包括20萬元港幣及外幣、名貴手表、手袋，以及小量首飾金器等。警方指，事主通常透過友人或中介人向集團借貸，由於急於借錢周轉，未有想到要付高昂利息，致無法自拔，舉例稱其中一名事主借錢30萬元，每月要還3.5萬元利息，還款16年仍未還清債務。