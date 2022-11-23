十一示威 9人暴動罪成 憑衣著裁一被告掟燃彈

另外，第一及第六被告因確診新冠病毒及身體不適缺席，法官張潔宜安排兩人分別於後日及明日到庭撤銷擔保。

9名被告依次為羅偉洛、李翠婷、何善航、楊任濤、方穎雯、宋昭鵬、雷健昌、黃炎元及陳文澤（現年22至32歲），同被控暴動罪。其中羅偉洛、何善航、方穎雯、宋昭鵬、雷健昌及陳文澤被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即涉管有伸縮棍、經改裝的鐵棒、彈射器連彈珠等；李翠婷另涉管有攻擊性武器罪，即手銬；楊任濤涉管有物品意圖損壞財產罪，即士巴拿及鎅刀。

法官在判辭指出，多名警員證人是誠實可靠並接納其供辭，另拒絕接納被告辯解。有片段拍攝到一名戴藍色鴨舌帽、手臂繫有熒光黃色帶的疑犯，曾向警署投擲多枚汽油彈，法官根據衣著及裝束特徵，裁定該人為被捕時穿相同衣物的羅偉洛。

指衣著裝備同示威者

暴動「唯一合理推斷」

法官認為9名被告黑衫衣著及裝備與示威者類同，均於當場被截停，並非無辜途人，屬有備而來，唯一合理推斷是意圖參與暴動，以衣著顯示同路人身分，藉身處現場與其他暴動者集結壯大聲勢，從而鼓勵或協助破壞社會安寧。

【案件編號：DCCC 410/20、35/21】

（反修例風暴）