理大衝突 鄭錦滿加控暴動 官拒控方呈新證據

法官另裁定所有被告表證成立，5人均不自辯，案件於12月16日結案陳辭，明年1月14日裁決。

涉妨司法5人不自辯 1月裁

5名不認罪被告為何志豪、鄭錦滿、陳啟賢、馮思睿和林泳汶。鄭錦滿被加控的暴動罪指稱，2019年11月17至20日間，他在理大連同其他身分不詳者參與暴動。控方早前在開案陳辭稱，有被告在渠口拉繩，合力將鄭錦滿從坑渠拉上路面。

代表控方的外聘大律師吳美華另申請呈遞其他證據，包括鄭錦滿的住址。法官鄭念慈稱「我有個好大嘅擔心，會唔會令控方原本檢控的事實基礎擴闊咗」，辯方同意法庭觀察，反對控方申請。法官認為，在控方案情結束後再批准增加證據，不論以文件抑或傳召證人的方式、證據關鍵與否，結果等同控方擴闊檢控的事實基礎，「對被告係唔公平」，拒絕控方申請。

代表鄭錦滿的大狀作中段陳辭稱，控方無證據顯示理大渠口之大細是否足以讓人通過、是否能接駁「公家渠」等，鄭面對的兩罪應被裁定表證不成立。控方反駁指證人已清楚說出涉事渠口闊1.65米，其後更闊。

【案件編號：DCCC 314、363/21】

（反修例風暴）