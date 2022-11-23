稱社會需對話解矛盾 開宗明義談2019「不是時機」

倡以青年角度討論港定位

陳智思在曼谷接受本報訪問時說，如開宗明義重新討論2019年事件，「對事情未必有好處，至少目前不是時機」。他舉例說，2019年後有外國領事曾建議，政府可牽頭舉辦大型對話，但今日看來，一來不會發生，也未必可真正處理到社會矛盾。他建議，不如從年輕人角度切身一點討論香港的未來、人才問題、香港與整個國家的關係等，「（討論）究竟香港定位是什麼、將來是什麼，對她的好處及不好處，唔多唔少可以帶起2019年的問題」。

他個人觀察，社會最激進的一批人已離港，部分留下則覺得當下是「新香港」；自言後來才察覺「新香港」非正面描述，說法也是誇張，但他認為不能怪留港的部分年輕人看不到將來，因社會過去兩年忙於抗疫、未有探討香港未來，社會也在探索香港定位。

指港人欠認識內地

印象停留政策宣示

陳智思慨嘆，香港回歸25年來最失敗的地方，就是不夠認識中國及內地社會。他舉例說，近日看到內地以年輕人為主的劇集，基本上除了講普通話，「內地年輕人嚮往的生活模式，同香港唔係差好多」，但港人對內地印象停留於政府政策宣示。他說與年輕人接觸時，都勸告對方認識香港是一國兩制下的平台，「千萬唔好放棄，大佬，呢個係正，但佢要明呢個係正」。