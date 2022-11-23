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稱泰國行成果未必太多 陳智思：港要更認識東盟

【明報專訊】港府近年銳意加強與東盟國家合作，不過印尼總統佐科日前在泰國曼谷與特首李家超會面時，便公開暗示要改善香港與印尼貿易逆差，兩地貿易要「更平衡」。香港泰國商會主席、行會前召集人陳智思在曼谷接受本報專訪時說，香港作為自由港，對其他國家而言，有否自貿協定的分別未必太大，但他們相信香港聯繫內地市場的優勢。他呼籲香港要「行多幾步」、更認識東盟國家的需要，才能將東盟與中國或其他市場配對，做到聯繫人的角色。

明報記者 林勵

港泰無再簽協議 商界合作「重新上路」

陳智思認為，在港泰兩地共同合作意願下，李家超率領本港商貿團，以泰國為外訪的第一步，較明年主辦亞太經合組織會議的美國或其他地方更好，更可透過本港與泰國商界重新接觸，令兩地合作「重新上路」。李家超此行並沒有與泰國等地再簽署協議，陳智思認同此行實質成果未必太多，但說上屆政府已與泰國簽署多個諒解備忘錄，但因新冠疫情而未推行。

稱泰企看中稅制法制 經港投資內地

香港與東盟2019年簽訂自貿協議，2021年全面生效。曾參與有關協議部分討論的陳智思說，當時面對問題之一，就是香港可透過協議進入東盟市場，但香港本身是開放市場，「唔少（東盟國家）都話你（香港）無好處畀佢，會唔會中央政府有？」陳說，單是香港市場未必有特別東西可「交換」，最終東盟是看內地或大灣區市場。

陳舉例，正大集團內地業務很多，控股公司則設於香港，指泰國企業多看中本港稅制及法制，透過香港投資內地，部分管理層及其親屬年初經歷過上海封城後，或更傾向在香港及新加坡定居。但陳智思提醒，香港要做到聯繫人角色，要「識得兩邊（中國、東盟），先可以connect（聯繫）佢哋」，他憂慮港人只認識新加坡或只到過泰國旅遊，未必明白東盟國家強項或市場。

泰商問港「仲有無示威」 理解有「時差」

目前泰國已復常，香港則仍維持「0+3」入境措施。本港商貿團在泰國多次被問及入境檢疫安排，甚至被問「香港仲有無示威」，陳智思說，當地人對香港情况理解有時間差，一般旅客的確覺得香港入境安排較複雜，但他接觸的泰國商界都覺得不太抗拒，「只不過要諗吓，頭幾日有咩食」，認為本港商界也可多向他們分享對策。

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